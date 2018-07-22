الزراعة: أنجزنا 3 آلاف عقد لمنتفعي الإصلاح متوقفة منذ 32 عامًا

الصاوي أحمدقال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الهيئة استطاعت إنجاز 3000 عقد ابتدائي متوقفة منذ عام 1986، وإنهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لأصحابها من خلال الشهر العقار، بالإضافة إلى موافقات تخصيص أراضي لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحي ووحدات

الصاوي أحمد

قال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الهيئة استطاعت إنجاز 3000 عقد ابتدائي متوقفة منذ عام 1986، وإنهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لأصحابها من خلال الشهر العقار، بالإضافة إلى موافقات تخصيص أراضي لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحي ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام.

وأضاف أن ثورة يوليو جعلت الفلاح مالكًا للأرض بعدما كان أجيرًا أو مستأجرًا، وصدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الاثرياء على فقراء الفلاحين والتي اطلق عليها أراضي الاصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952 وهي تلك الأراضي التي تمتلكها الدولة، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الارض عقب سداد اقساطها علي 40 عامًا، واستلم الفلاح المصري عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.

وتحتفل مصر غدًا بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة التي قضت على الرأسمالية والإقطاع، ويعد قانون الإصلاح الزراعي من أهم مكتسبات الثورة والذي صدر بعد شهرين فقط منها في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضي على الفلاحين.

وأضاف أنه بعد تملك الأراضي وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورًا في تقديم الخدمات الزراعية، مثل توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي المنتشرة في كل قرى مصر، واليوم تسير الهيئة بخطى مدروسة لتقنين وضع واضعي اليد للأراضي التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك بجانب أن الهيئة أنجزت 90% من الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الهيئة وأراضى الأوقاف.