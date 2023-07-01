«الزراعة»: أكثر من 24 ألف أضحية استقبلتها المجازر الحكومية.. و250 ألف زائر لمتنزهات الوزارة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المجازر الحكومية استقبلت خلال أيام العيد الأربعة، حوالي 24 ألفا و 640 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، تم ذبحها جميعا تحت الإشراف البيطري الكامل، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات.

يأتي ذلك ضمن متابعة غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج، المنسق الإعلامي للوزارة، إن إجمالي عدد المذبوحات من الأضاحي بالمجازر الحكومية في اليوم الرابع والأخير لعيد الأضحى المبارك وثالث أيام التشريق، بلغت حوالي 2158 أضحية، ليصل إجمالي ما تم ذبحه طوال أيام العيد 24 ألفا و 640 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، لافتًا إلى أن كافة المجازر الحكومية قدمت جميع خدماتها بالمجان للمواطنين خلال الأيام الأربعة.

وأضاف الأعرج أن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الاجازة وحتى الآن حوالي ٣٥٥ استفسار، فضلا عن 126 شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم السبت، رابع ايام عيد الاضحى 83 استفسار، و 43 شكوى تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الادارات والجهات المعنية الممثلة في الغرفة.

وأشار المنسق الإعلامي للوزارة، إلى أن كافة الأجهزة الخدمية والانتاجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مستوى محافظات الجمهورية، تواصل العمل في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل ومتابعته، والغاء الاجازات والراحات والعمل بنظام النوبتجيات، حتى لا تتأثر الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، والتواصل مع المزارعين.

وأضاف أن الحدائق التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: الحيوان بالجيزة والمحافظات، فضلا عن حديقتي الاسماك والاورمان، استقبلت خلال ايام العيد الاربعة أكثر من ٢٥٠ الف زائر، لقضاء عطلة العيد.

وفيما يتعلق بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، اصدر المعمل اليوم حوالي ٥٠٠ شهاده بنتائج فحص متبقيات المبيدات، الميكروبيولوجى و بقايا العقاقير البيطرية للمنتجات الزراعيه والغذائية المختلفة، مع الاستمرار في استقبال العينات من العملاء.

وفي سياق متصل، واصلت اليوم، محطة اعداد التقاوي بسخا أعمال الاعداد والغربلة وإزالة الزغب، وذلك في اطار التجهيز لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير التقاوي المعتمدة والجيدة للمزارعين، ذات انتاجية عالية، بأسعار مناسبة.

وتواصل ايضا القطاعات الخدمية التابعة للوزارة العمل خلال اجازة العيد، وغرف العمليات الفرعية بها، وغرف عمليات المحافظات، كذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والادارة المركزية للحجر الزراعي، ومشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس.

كما ينفذ مسئولو الإدارة المركزية لحماية الاراضي، ومهندسو الحماية، حملات للمرور والمتابعة بمديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة سير العمر، واستمراره خلال اجازة العيد، فضلا عن التفاعل مع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الرقعة الزراعية، وازالة اي حالة بناء عليها.

وتستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شكاوى واستفسارات المواطنين، خلال فترة الاجازة، على ارقام الخط الساخن : ١٥٥٠٠ ، و ١٩٥٦١، من الساعه ١٠ صباحا وحتى ٤ مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب ٠١١١١٨٦٦٧١٠.