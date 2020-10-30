الزراعة : أكثر من نصف مليار جنيه تمويلات جديدة لمشروع البتلو

قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو، برئاسة وزير الزراعة، اعتمد مبلغ 576 مليون جنيه، لعدد 3700 مستفيد، ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو، خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر .

وأوضح سليمان أنه تم إصدار عدد 436 رخصة تشغيل وتجديد لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والموافقة على تسجيل عدد 164 تسجيلة لمخاليط أعلاف، وإضافاتها ومركزاتها منهم 91 محلية، 73 مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

وأضاف سليمان أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وعقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التى توفرها الدولة والوزراة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تذليل كافة العقبات التى تعتريها.

وأكد على استمرار تكثيف المتابعات الميدانية من خلال لجان مشتركة بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومى لإحياء البتلو لدراسة اى مشكلات رعائية أو صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وأضاف أنه تم استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على صناعة الأعلاف، وتداولها لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، تحقق أعلى معدلات الأداء الإنتاجى والمناعى.