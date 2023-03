الزراعة: أستاذ بمعهد البحوث ضمن مجلس تحرير المجلة الأوروبية لأمراض النبات

وافق مجلس تحرير المجلة الأوروبية لأمراض النبات والتي تنشر بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لأمراض النبات، على ضم الدكتور يوسف خميس الأستاذ بمعهد بحوث أمراض النباتات ضمن مجلس إدارة المجلة، وبذلك تنضم مصر إلى العديد من الدول الأخرى التي تشارك في مجلس تحرير المجلة.

وأكد بيان صادر عن الوزارة أن مجلس تحرير المجلة الأوروبية لأمراض النبات يضم علماء من أستراليا والمملكة المتحدة والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وإيطاليا وتايوان والدنمارك وإسبانيا وبولندا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والمجر وجنوب أفريقيا والهند وبلجيكا واليونان وسويسرا وتركيا والأرجنتين وسلوفينيا وهولندا وكندا.

المجلة الأوروبية لأمراض النبات هي مجلة دولية تنشر مقالات أصلية باللغة الإنجليزية تتناول المشاكل في جميع جوانب أمراض النبات مثل التفاعل بين النبات والمسبب المرضي ، وعلم الوراثة ، وبائيات أمراض النبات ، وإدارة الأمراض النباتية.

تنشر المجلة الأوروبية لأمراض النبات عبر دار شبرينجر الدولية للنشر والتي تعتبر أكبر دار نشر في العالم في مجال النشر التقني والعلمي والطبي، الثانية بعد شركة إلسفير في مجال نشر المجلات العلمية .

تجدر الاشارة إلى أن د يوسف خميس رئيس بحوث، بمعهد بحوث أمراض النباتات، بمركز البحوث الزراعية قد حصل على لقب المحرر المتميز لعام 2020 من دار النشر البريطانية تايلور وفرانسيس لمساهماته العلمية الدولية وله العديد من الأوراق البحثية في مجال علم أمراض النبات المنشورة في مجلات علمية ذات ثقل دولي ومعامل تأثير عالي كما أنه يساهم في العديد من الجمعيات المهنية وعضو مجلس التحرير في العديد من المجلات الدولية المتخصصة ومنها مجلة أمراض النبات الايطالية التي تصدرها جمعية أمراض النبات الايطالية Journal of Plant Pathology ومجلة أمراض ووقاية النبات التي تصدر عن الجمعية الألمانية لوقاية وصحة النبات Journal of Plant Diseases and Protection و المجلة الصادرة عن الجمعية البولندية لعلوم البساتين Folia Horticulturae ومجلة Frontiers in Microbiology التي تصدر عن دار النشر الدولية فرونتيرز وغيرها.

كما يعد د. يوسف خميس عضوا بمجلس الزراعة والغذاء التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعضو اللجنة التنفيذية لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم (اياس) التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.