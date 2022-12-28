«الزراعة»: %18 زيادة فى واردات تقاوى البطاطس من أوروبا

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وصول 141138 طنًا من تقاوى البطاطس الأوروبية المخصصة لموسم 2022 – 2023 فى الفترة من 31 أكتوبر الماضى حتى 24 ديسمبر 2022 مقارنة بـ119937 طنا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بنسبة %18 تقريبًا.

كشف التقرير الذى اطلعت «المال» على نسخة منه، أن شحنات التقاوى المعتمدة مستوردة من هولندا وبجيكا وإسكتلندا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورج وألمانيا وانجلترا وبولندا، لنحو 65 صنفًا، بقيمة تصل إلى 85 مليون دولار تقريبا، إذ يبلغ متوسط سعر الطن 600 دولار فى الشحنات.

وأشار التقرير إلى أنه تم استيراد 53031 طنًا من إسكتلندا، و10285 طنا من الدنمارك و7497 طنا من ألمانيا، و540 طنا من النمسا، و125 طنا من إنجلترا ، و675 من بولندا ، و3244 طنا من بلجيكا و16610 من فرنسا و453 من لوكسمبورج، وهولندا 48827 طنا.

ومن المرتقب أن تتم زراعة تلك التقاوى فى ديسمبر المقبل، ضمن العروة الصيفية التى يتم حصادها فى مايو المقبل.

وأوضح التقرير أن واردات صنف “كارا” سجلت 34556 طنا، و”إسبونتا” استحوذت على 34326 طنًا، خاصة الأنواع الفرنسية والإسكتلندية.

وذكرت المصادر أن واردات تقاوى البطاطس ستستمر إلى منتصف يناير 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 160 ألف طن، مقارنة بكميات العام الماضى التى بلغت 140 ألفًا بالكامل مع ارتفاع سعرها فى الأسواق المحلية والخارجية.

ونشرت «المال» مؤخرا أن شحنات تقاوى البطاطس التى وافقت وزارة الزراعة على استيرادها لصالح الشركات والمزارعين، سجلت 310 آلاف طن، منذ بدء تلقى الطلبات يوليو الماضى حتى ختام أغسطس.

وتتباين أسعار البطاطس فى الأسواق المصرية خلال الساعات الماضية، وسجل الطن بسوق العبور ما بين 4 آلاف إلى 8 الآف جنيه حسب الجودة، وللمستهلك المحلى بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات للكيلو للأصناف الجديدة (الخريفية) و10 جنيهات للأنواع الصيفية.

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك انخفاضًا فى أسعار البطاطس بالأسواق، نتيجة زيادة المعروض فى الطن.

وأفاد أبو صدام لـ”المال” بأن هناك ارتفاعًا فى سعر تقاوى البطاطس الموسم الحالى، بقيمة لا تقل عن 7 آلاف جنيه فى الطن عالى الجودة، إذ يسجل صنف “كار” 32 ألف جنيه، مقابل 26 ألفًا خلال الموسم الماضي.

يذكر أن مساحة البطاطس فى مصر تتراوح سنويًا بين نصف مليون إلى 650 ألف فدان سنويًا، وتزرع خلال عدة عروات (مواسم) وأبرزها الحالية التى تُزرع فى يناير، وتجمع فى مايو ويونيو من كل عام، و«النيلية» و«الخريفية» خلال شهور الصيف والخريف.