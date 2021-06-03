اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: %10 ارتفاعاً فى صادرات العنب الموسم الحالى

سجل 18106 أطنان
الصاوي أحمد 9:18 ص, الخميس, 3 يونيو 21 9:18 ص, الخميس, 3 يونيو 21

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بلغت صادرات العنب 18106 أطنان فى الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو، مقابل 16187 طنًا خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بزيادة تقارب %10 رغم استمرار جائحة كورونا.

وأكد تقرير صادر عن الحجر الزراعى المصرى تلقته «المال» أن حجم الصادرات الزراعية المتنوعة بلغت منذ أول يناير إلى نهاية مايو الحالى نحو 3 ملايين و315 ألفًا، و453 طنًا فى 2021، مقارنة بنحو 3 ملايين و66 ألفًا و454 طنًا، بزيادة تلامس %10 رغم استمرار جائحة كورونا.

يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن فى وقت سابق، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن، وذلك وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021.

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وقال القصير إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة هى الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، والبنجر، والجوافة، والفلفل، والمانجو، والثوم، والعنب.

مشيرا إلى أنه تم تصدير 8500 طن الخوخ، وحوالى 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم، الأمر الذى يؤكد جودة البطيخ والخوخ المصرى، حيث يشهدان إقبالًا متزايدًا من الدول التى تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية، كما يعكس أيضًا سلامة الإجراءات التى تتخذ فى تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.

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وأكد وزير الزراعة أن المنتجات الزراعية المصرية حاليًا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة، وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالى 250 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى، مشيدا بالجهود التى يبذلها العاملون فى الحجر الزراعى على مدار الساعة من أجل تسهيل إجراءات التصدير.

وأكد الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى فى تصريح لـ«المال» أن أبرز الصادرات الزراعية التى ارتفعت العام الحالى هى الثوم والفراولة والعنب والبطاطا وتفل البنجر.

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بقلم الصاوي أحمد

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