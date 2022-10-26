«الزراعة»:الانتهاء من تسجيل استمارات الكارت الذكى خلال شهر

أصدرت وزارة الزراعة تعليمات لجميع المديريات الزراعية بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارات الحيازة الإلكترونية للفلاحين للفئات التى لم تحصل على الكارت الذكى حتى يتسنى لهم استلام حصصهم من الأسمدة الشتوية.

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لـ«المال» أنه تم تعميم التكليفات إلى مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، والجمعيات بضرورة الانتهاء من التسجيل فى مدة أقصاها شهر واحد.

وأضاف صالح أنه بعد الانتهاء من التسجيل الالكترونى سيتم اعتماد الملفات والبيانات من قبل الوزارة وستكون جاهزة لاستخراج الكارت من البنك الزراعى حتى يتمكن المزارع من صرف حصته للموسم الشتوى بالكامل، فى الوقت الذى حصل كل مزارع سواء من حملة الكارت الذكى أم لا على شيكارتين تحت الحساب الحصة مطلع الشهر الجاري.

يذكر أن وزارة الزراعة تسعى للانتهاء من استخراج 6.8 مليون كارت ذكى للفلاحين لكى يتم ضبط منظومة الأسمدة المدعمة وعدم تسربها للسوق السوداء.

وأشار صالح إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المستمرة، بمتابعة كافة مشكلات المزارعين وحلها بسرعة لمنع حدوث اختناقات فى موسم الأسمدة، بعد تلقى الوزير شكوى من أحد المواطنين حول تقاعس مسئولى جمعية بندر ديرمواس بمحافظة المنيا فى صرف الأسمدة.

وأكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أنه تم توجيه تعليمات بضرورة الاستجابة لشكاوى المزارعين فى سرعة صرف الأسمدة وإحالة جميع الجمعيات المخالفة للتحقيق.

وأوضح عيسى أنه يتم حاليا تنظيم زيارات مفاجئة لجميع الجمعيات فى الصعيد والوجه البحرى لتحقيق سيولة فى عملية توزيع الأسمدة.

يذكر أن أنور عيسى قام بالتوجه إلى محافظة المنيا والتحقيق فى الوقائع محل الشكوى والذى انتهى إلى إعفاء مدير الجمعية من منصبه وكذلك مدير الإدارة التعاونية مع إحالة 7 موظفين بالجمعية إلى الشئون القانونية لتقصيرهم فى أداء أعمالهم.

وقال عيسى إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة فإنه يقوم حاليا بالمرور المفاجئ على بعض الجمعيات الزراعية بمنطقة الصعيد لمتابعة صرف أسمدة المحاصيل الشتوية للمزارعين.

وفى سياق متصل كلف وزير الزراعة الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بتكثيف المرور وحملات التفتيش على الجمعيات الزراعية على محافظات الوجه البحرى للتأكد من انتظام عملية صرف الأسمدة.

كما وجه وزير الزراعة أيضا مديرى مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وكذلك مسئولى التعاونيات بمتابعة منظومة صرف الأسمدة ومنع أى تلاعب فيها ضمانًا لوصولها للمزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كاف يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الاهتمام بمنظومة الأسمدة والتى تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى للمواطنين.