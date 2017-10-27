سيـــاســة

الزاهد رئيسًا للتحالف الشعبي الاشتراكي

إيمان عوفانتهت، منذ قليل، لجنة انتخابات الحزب من عملية فرز الأصوات لانتخابات المكتب السياسي الجديد ومساعدي الأمناء، وأسفرت الانتخابات عن النتائج الآتية:1- مدحت الزاهد رئيسًا للحزب. 2- زهدي الشامي وعبد الناصر إسماعيل نائبين للرئيس.3- طلعت فهمي "أمين عام" ورفيق الكردي "أمي
27 أكتوبر، 2017 27 أكتوبر، 2017

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إيمان عوف

انتهت، منذ قليل، لجنة انتخابات الحزب من عملية فرز الأصوات لانتخابات المكتب السياسي الجديد ومساعدي الأمناء، وأسفرت الانتخابات عن النتائج الآتية:

1- مدحت الزاهد رئيسًا للحزب. 

2- زهدي الشامي وعبد الناصر إسماعيل نائبين للرئيس.

3- طلعت فهمي “أمين عام” ورفيق الكردي “أمين عام مساعد”. 

4- محمد عبد الوهاب للتنظيم وأمين تنظيم مساعد إيمان حافظ. 

5- معتز الشناوي أمينًا للإعلام، وكريستين عاطف “أمين إعلام مساعد”. 

6- أمين تثقيف مصطفى الجمال، وأمين مساعد نادر شفيق.

7- أمين للعمل الجماهيري محمد صالح، وإبراهيم سرحان “أمين عمل جماهيري مساعد”. 

8- أمين العلاقات العربية والدولية ممدوح حبشي، وأمين مساعد له مجدي عطية. 

9- أمين للمالية فؤاد عيد.

ونجح كأعضاء بالمكتب السياسي طبقًا لترتيب الأصوات، كل من: 

1- طلال شكر. 

2- أحمد الأهواني.

3- حنان فكري. 

4- علي سليمان. 

5- فاطمة خفاجي.

6- أنور فتح الباب. 

7- عبد الهادي محمد عبد الهادي. 

8- جمعة رمضان.

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