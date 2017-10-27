الزاهد رئيسًا للتحالف الشعبي الاشتراكي

إيمان عوفانتهت، منذ قليل، لجنة انتخابات الحزب من عملية فرز الأصوات لانتخابات المكتب السياسي الجديد ومساعدي الأمناء، وأسفرت الانتخابات عن النتائج الآتية:1- مدحت الزاهد رئيسًا للحزب. 2- زهدي الشامي وعبد الناصر إسماعيل نائبين للرئيس.3- طلعت فهمي "أمين عام" ورفيق الكردي "أمي

إيمان عوف





انتهت، منذ قليل، لجنة انتخابات الحزب من عملية فرز الأصوات لانتخابات المكتب السياسي الجديد ومساعدي الأمناء، وأسفرت الانتخابات عن النتائج الآتية:

1- مدحت الزاهد رئيسًا للحزب.

2- زهدي الشامي وعبد الناصر إسماعيل نائبين للرئيس.

3- طلعت فهمي “أمين عام” ورفيق الكردي “أمين عام مساعد”.

4- محمد عبد الوهاب للتنظيم وأمين تنظيم مساعد إيمان حافظ.

5- معتز الشناوي أمينًا للإعلام، وكريستين عاطف “أمين إعلام مساعد”.

6- أمين تثقيف مصطفى الجمال، وأمين مساعد نادر شفيق.

7- أمين للعمل الجماهيري محمد صالح، وإبراهيم سرحان “أمين عمل جماهيري مساعد”.

8- أمين العلاقات العربية والدولية ممدوح حبشي، وأمين مساعد له مجدي عطية.

9- أمين للمالية فؤاد عيد.

ونجح كأعضاء بالمكتب السياسي طبقًا لترتيب الأصوات، كل من:

1- طلال شكر.

2- أحمد الأهواني.

3- حنان فكري.

4- علي سليمان.

5- فاطمة خفاجي.

6- أنور فتح الباب.

7- عبد الهادي محمد عبد الهادي.

8- جمعة رمضان.