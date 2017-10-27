الزاهد رئيسًا للتحالف الشعبي الاشتراكي

إيمان عوف
انتهت، منذ قليل، لجنة انتخابات الحزب من عملية فرز الأصوات لانتخابات المكتب السياسي الجديد ومساعدي الأمناء، وأسفرت الانتخابات عن النتائج الآتية:
1- مدحت الزاهد رئيسًا للحزب.
2- زهدي الشامي وعبد الناصر إسماعيل نائبين للرئيس.
3- طلعت فهمي “أمين عام” ورفيق الكردي “أمين عام مساعد”.
4- محمد عبد الوهاب للتنظيم وأمين تنظيم مساعد إيمان حافظ.
5- معتز الشناوي أمينًا للإعلام، وكريستين عاطف “أمين إعلام مساعد”.
6- أمين تثقيف مصطفى الجمال، وأمين مساعد نادر شفيق.
7- أمين للعمل الجماهيري محمد صالح، وإبراهيم سرحان “أمين عمل جماهيري مساعد”.
8- أمين العلاقات العربية والدولية ممدوح حبشي، وأمين مساعد له مجدي عطية.
9- أمين للمالية فؤاد عيد.
ونجح كأعضاء بالمكتب السياسي طبقًا لترتيب الأصوات، كل من:
1- طلال شكر.
2- أحمد الأهواني.
3- حنان فكري.
4- علي سليمان.
5- فاطمة خفاجي.
6- أنور فتح الباب.
7- عبد الهادي محمد عبد الهادي.
8- جمعة رمضان.