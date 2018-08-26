الري: 5 محطات تخدم 4 محافظات جاهزة للافتتاح

المال- خاص تلقى الدكتور، محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً حول المنشآت الجاهزة للافتتاح خلال الفترة القادمة والثى قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء. وأوضح التقرير أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بصدد افتتاح عدد من المشروعات والتي تم الانتهاء منها…

المال- خاص

تلقى الدكتور، محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً حول المنشآت الجاهزة للافتتاح خلال الفترة القادمة والثى قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وأوضح التقرير أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بصدد افتتاح عدد من المشروعات والتي تم الانتهاء منها والتي تتضمن 5 محطات لخدمة محافظات البحيرة، وأسوان وسوهاج وبنى سويف.

وشملت تلك المشروعات الجاهزة للافتتاح مشروع إحلال وتجديد محطتي الثورة بمحافظة البحيرة والتي بلغت تكلفة إحلالها وتجديدها نحو 24 مليون جنيه والتي تخدم زمام قدره 32 ألف فدان ري.

وكذلك تم الانتهاء من إنشاء محطة ك 57 توشكى بتكلفة 110 مليون جنيه لخدمة زمام قدره 32 ألف فدان ري والانتهاء من محطة شباب الخريجين بتكلفة بلغت نحو 25 مليون جنيه لخدمة زمام قدره 8 آلاف فدان وذلك بمحافظة أسوان.

وأشار التقرير أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء قامت بالانتهاء من انشاء محطة بنى جميل بمحافظة سوهاج بتكلفة بلغت نحو 80 مليون جنيه لخدمة زمام قدره 8 آلاف فدان، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء محطة الفنت بمحافظة بنى سويف بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام قدره 3 آلاف فدان.

