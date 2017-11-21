الري: 4253 دورة تدريبة عن الموارد المائية أحدها لطلاب 15 دولة إفريقية

خاص اجتمع اليوم الثلاثاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واستعراض ومتابعة أنشطة قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية فى الفترة 2017 / 2018، وفق بيان وأشار بيان لوزارة الري والموارد المائية أنه تم استعراض انجازات قطاع التدريب على المستوى

خاص



اجتمع اليوم الثلاثاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واستعراض ومتابعة أنشطة قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية فى الفترة 2017 / 2018، وفق بيان

وأشار بيان لوزارة الري والموارد المائية أنه تم استعراض انجازات قطاع التدريب على المستوى الإقليمى خلال النصف الثانى من العام 2017 ، حيث تم التنسيق والتعاون مع العديد من الهيئات الدولية مثل الجايكا والاتحاد الإفريقى ، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها . حيث تم تنظيم دورة عن نظم الرى الحديث لطلاب ينتمون إلى 15 دولة إفريقية . كما تم التعاون مع الجايكا لتدريب عدد 45 متدرب من الجيولوجيين والمهندسين المدنيين والإداريين .

و تم استعراض ما تم إنجازه على المستوى المحلى حيث تم عقد 4252 دورة تدريبية أيضا بالمقر الرئيسى للقطاع وفروعه بالمحافظات ، تم خلالها تدريب عدد 2025 مهندس ، 1063 إدارى ، 125 زراعى ، 53 تخصصية ، 375 فنيين ، 253 مكتبية ، 252 تخصصات أخرى .

وتم تنظيم ندوة حول القيادة حضرها 80 مشاركاً من الوزارة. إضافة إلى تنفيذ برنامج إعداد القيادات الشابة بالوزارة والذى يمتد خمسة أسابيع ويحاكى ويسير على نفس نمط البرنامج الرئاسى.

وتم تنفيذ برنامج تنمية مهارات القيادات الإدارية . وبرنامج تدريبى لمهندسى الميكانيكا والكهرباء . وبرنامج توزيع المياه الذى بدأ العام الماضى ويتم استكماله العام الحالى ، وبرنامج حول التغيرات المناخية ، وبرنامج خاص بتطبيق المفاهيم الجديدة فى إدارة المياه . علاوة على تنفيذ برامج متخصصة فى فن التعامل مع الرؤساء .



وتم توقيع عقد مع الجايكا لمدة ثلاث سنوات لتدريب عدد 22 متدرب من دول منطقة الشرق الأوسط .



