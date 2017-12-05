الري: 142 مليون جنيه مشروعات تنفذها هيئة المساحة

المال ـ خاص: أفاد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة أغراض التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية ، ويتم تنفيذ مشروع حصر أملاك هيئة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة ( 12 مليون جنبه) و

المال ـ خاص:

أفاد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة أغراض التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية ، ويتم تنفيذ مشروع حصر أملاك هيئة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة ( 12 مليون جنبه) ويقوم المشروع بحصر أملاك الهيئة علي خرائط مساحية ورقية ورقمية مقياس 1/2500 وربطها بقواعد البيانات ,وقد تم بالفعل توقيع بيانات محافظة السويس.

وأِشار مدحت بأن الهيئة تنفذ عدة بروتوكولات مع وزارة الموارد المائية والرى والهيئات التابعة لها ومنها بروتوكول حصر وتوقيع مشروعات الري علي خرائط 1/2500 لصالح مصلحة الري بتكلفة 100 مليون جنبه تم الانتهاء من 20 محافظة وجارى إستكمال باقي القرى التى لا يتم سريان السجل العينى عليها وهي الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ، وكذلك بروتوكول إنشاء خرائط طبوغرافية رقميه لهيئة مشروعات الصرف الصحي بمقياس 1/10000 بفاصل كنتورى 25 سم للمناطق الزراعية وقد تم الإنتهاء من المناطق من 1 إلى 5 بمنطقة الفرافرة بمسطح 50400 فدان وكذلك منطقة أبو طرطور لمساحة 18300 فدان.

إضافة إلى بروتوكول حصر ورفع وتوقيع منشات ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاون مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكلفة 10 مليون جنبه وقد انتهت مرحلة الحصربنسبة 100% لعدد 367 محطة أما مرحلة الرفع فقد تم تنفيذ 359 محطة بنسبة 85% وكذلك مرحلة التسجيل التى تصل نسبة التنفيذ بها 60 % كما تم توقيع بروتوكول جديد لمدة سنتين وجاري التنسيق لبدأ العمل به.

أما بروتوكول حصر املاك الطرق والكبارى بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البحرى التابعة لوزارة النقل وهو بتكلفة 10 مليون جنيه و تم إنتهاء الاعمال من المريوطية وحتى المنيب وجارى حاليا مراجعة الخرائط وتسليمها للجهه الطالبة ( الطرق) .فضلا عن بروتوكولات اخرى مثل مشروع حصر املاك السكك الحديدية بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية وقد تم حصر املاك الهيئة فى 21 محافظة بنسبة 100%كما تم الإنتهاء من مرحلة تخصيص أملاك السكة الحديد لمنافع عامة فى 19محافظة بنسبة تنفيذ 90%.

وجار التنسيق حاليا للبدء فى أعمال الرفع المساحى لخطوط السكك الحديدية خارج الزمام (الاسكندرية – مطروح) و(مطروح – السلوم) و (قنا – سفاجا) مما تم تسليم عدد 6 محافظات (الاسكندرية والغرية والدقهلية وسوهاج والشرقية).

وأضاف رئيس الهيئة أنه جار تنفيذ مشروع أراضي شباب الخريجين بالتعاون مع هيئة استصلاح الاراضى بتكلفه(10 مليون جنيه) وهو مشروع لرفع مساحة 215الف فدان وتوقيعها علي خرائط 1/2500 حيث تم الانتهاء من الأعمال المساحية بنسبة 100% وجارى الانتهاء من 44 ألف فدان إضافية ليصبح الإجمالي 259 ألف فدان وقد تمت أعمال المراجعة النهائية والتجليد والسلفنه للتسليم النهائي وتم الإتفاق على جدول تسليم 6 مراقبات تم تسليم 4 مراقبات بالفعل وباقي 2 جاهزة للتسليم .. لافتا إلى مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بالتعاون مع وزارة الكهرباء حيث تمت عمليات الرفع المساحى لمسطح ( 13.4 ألف فدان ) بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح وكذلك توقيعها على خرائط 1/ 25000 وتم صرف تعويضات المرحلة الاولى بمبلغ ( 135 مليون جنيه بنسنة 98%) اما المرحلة الثانية فتم صرف حوالى 100 مليون جنيه خلال شهر اكتوبر الحالى اثناء الزيارة الميدانية لمساحة إسكندرية بعد وصول الشيك).

كما أعلن المهندس كمال أن الهيئة تشارك بشكل فعال وأساسى بالمشروعات القومية الكبرى وفى مقدماتها المشروع القومى للطرق (2030) حيث تقوم الهيئة بالأعمال المساحية من حصر الأملاك المتداخلة لعدة طرق ومحاور وكذلك تقدير قيمة التعويضات العادلة بالاضافة لصرف قيمة هذه التعويضات ومن هذه المشروعات الطريق الاقليمى الدئرى بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى حيث تم تنفيذ 90% من الطريق بمحافظات القليوبية والشرقية والجيزة والمنوفية وتم صرف تعويضات بمبلغ حوالى (1.5 مليار جنيه ).

ومشروع محور روض الفرج بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم على مرحلتين الاولى من طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وحتى الطريق الدائرى وتم صرف تعويضات هذه المرحلة بمبلغ قدره (مليار جنيه ) بنسبة 100% اما المرحلة الثانية فمن الطريق الدائرى وحتى الخلفاوى شبرا مرورا بجزيرة الوراق وهى نهاية المشروع وتم صرف تعويضات لهذه المرحلة حوالى( مليار ونصف المليار جنيه)، ومشروع 30 يونيو بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمشروعات التعمير وتم تنفيذ 75% من المشروع كما تم صرف تعويضات بمبلغ (176 مليون جنيه ).

ومشروع طريق وادى النطرون العلمين بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى التنفيذ 50% بإجمالى تعويضات ( 16 مليون جنيه) .وكذلك مشروع طريق شبرا – بنها الحر بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق ايضا وتم صرف تعويضات بمبلغ (665مليون جنيه ). بنسبة صرف71 % من إجمالى تعويضات قد تصل إلى مليار جنيه.



جدير بالذكر أن الهيئة تنفذ مشروعات حصر ورفع وتسجيل املاك مياه الشرب والصرف الصحى لصالح شركات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المحافظات منها: محافظة الجيزة تم حصر الاملاك لعدد ( 57 ) محطة كذلك رفع عدد ( 217 محطة ) بنسبة تنفيذ 100% اما مرحلة التسجيل نسبة الانجاز فيها 85%. ومحافظة دمياط حيث تمت مرحلتى الحصر والرفع بنسبة 100 %أما مرحلة التسجيل فنسبة التنفيذ بها 40%.