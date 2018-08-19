الري: معدلات الفيضان الحالي طبيعية ونحذر من الشائعات

المال -خاص قالت وزارة الموارد المائية والري، إن موسم فيضان النيل لهذا العام يمر خلال الشهر الحالي في فترة الذروة المتعارف عليها سنوياًوأوضحت أن ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ناصر في هذه الفترة من العام أمر طبيعي وذلك نتيجة لزيادة معدلات سقوط الامطار على الهضبة الأثيوبية وبدء الخرطوم في التفر

المال -خاص

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن موسم فيضان النيل لهذا العام يمر خلال الشهر الحالي في فترة الذروة المتعارف عليها سنوياً

وأوضحت أن ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ناصر في هذه الفترة من العام أمر طبيعي وذلك نتيجة لزيادة معدلات سقوط الامطار على الهضبة الأثيوبية وبدء الخرطوم في التفريغ السنوي لخزاناتها وهي الرصيروص وسنار ومروي، وأعالي عطبرة وستيت، وخشم القربة استعدادا لبدء تخزين مياه الفيضان الجديدة، والذي يبدأ من سبتمبر من كل عام، وحتى نهاية الموسم شهري اكتوبر ونوفمبر.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تتابع عن قرب موسم فيضان النيل الجديد، بما في ذلك تقارير بعثتي الري المصري بالسودان وأوغندا والتقارير اليوميه الصادرة من مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يقوم بتحليل صور الاقمار الصناعية للأمطار بأعالي النيل باستخدام أحدث النماذج الرياضية لتقدير حجم الأمطار ومعدلات سقوطها وكذلك موعد وصولها الي بحيرة ناصر.

وكشفت أنه يتم حساب فيضان النيل والوارد من المياه إلى بحيرة ناصر مع بداية السنة المائية أغسطس من كل عام

وأكدت أن الفيضان الحالي في معدلاته الطبيعية مع بدء تفريغ السدود السودانية.

وأشارت إلى أنه من الصعب في هذا الوقت من العام تحديد حجم الفيضان للسنه المائية 2018-2019 قبل انتهاء شهري اكتوبر ونوفمبر

وطالبت وسائل الإعلام وغير المتخصصين بضرورة توخي الدقة والحذر عند تناول الأرقام المتعلقة بمياه الفيضان والتعامل مع المسؤولين لمنع حدوث بلبلة بين الرأي العام والترويج للشائعات.