«الري» : مستهدف تبطين الترع بطول 20 ألف كيلومتر (فيديو)

تم العمل على تأهيل وتبطين 8200 كيلومتر من الترع، حيث تم تأهيل 1800 كيلومتر بشكل كامل، ويتم العمل الآن على تأهيل وتبطين أكثر من 5300 كيلومتر أخرى

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن مشروع تبطين الترع تم إطلاقه في شهر سبتمبر الماضى، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تبطين 7 آلاف كيلومتر من الترع، بينما المشروع يشمل تبطين 20 ألف كيلومتر بشكل كامل. وقال غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، في برنامج الحقيقة على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم، خلال المرحلة الأولى من المشروع، تبطين 7 آلاف كيلومتر من الترع، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في منتصف عام 2022.

وأضاف غانم أنه يتم العمل بمعدلات سريعة للغاية، مضيفًا: تم العمل على تأهيل وتبطين 8200 كيلومتر من الترع، حيث تم تأهيل 1800 كيلومتر بشكل كامل، ويتم العمل الآن على تأهيل وتبطين أكثر من 5300 كيلومتر أخرى.

وتابع غانم أنه يتم حاليًّا توفير الاعتمادات المالية لأكثر من ألف كيلومتر مستهدف تبطينها من الترع، وذلك لطرحها على المقاولين.

وأوضح أن وزارة الري تعمل على استعادة القطاع التصميمي للترع، حيث إن معظم الترع في مصر مع مرور السنوات يكون التصميم المائي أقل من التصميم الخاص بالترع فيتم ضخ ماء في تلك الترع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري أنه خلال 3 أيام ستصل المياه من الترع للمزارعين، بعد أن كان يتأخر وصول المياه لهم، وذلك للترع التي تم تبطينها.