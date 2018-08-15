الري: مراجعة أوضاع جزر النيل وإزالة التعديات عليها فورا

المال -خاصأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنه تقرر قيام قطاع حماية وتطوير النيل التابع للوزاره بمراجعة كافة الجزر النيليه علي طول مجري النيل الرئيسي من اسوان وحتي الاسكندرية، من خلال الإدارات العامه بالمحافظات النيليه الـ16 وتحديد نوعية الأوضاع القائمة عليها وكذلك التعديات.

المال -خاص

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنه تقرر قيام قطاع حماية وتطوير النيل التابع للوزاره بمراجعة كافة الجزر النيليه علي طول مجري النيل الرئيسي من اسوان وحتي الاسكندرية، من خلال الإدارات العامه بالمحافظات النيليه الـ16 وتحديد نوعية الأوضاع القائمة عليها وكذلك التعديات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ علي مياه النيل وإزالة أية تعديات تشوه المجري حتي يعود نظيفا كسابق عهده ومتنفسا للمواطنين، وفق تصريحات صحفية للوزير.

وأضاف الوزير أن القطاع سوف يقدم الموقف النهائي لهذه الجزر السبت القادم ووضع برنامج زمني لإزالة التعديات على أن يتم البدء فورا بإزالة التعديات على الجزر بمحافظة بني سويف

ولفت إلى استمرار الحملة القومية لإنقاذ النيل التي بدأتها الوزارة في يناير 2015 وحتى الآن لإزالة التعديات على مجري النيل وكافة شبكات الري والصرف الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.

