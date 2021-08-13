اقتصاد وأسواق

«الري»: غرق قاطرة نهرية محملة بالطين الأسواني في نجع حمادي

حدث ثقب بداخل القاطرة، الأمر الذي أدى إلى غرقها بالحمولة
المال - خاص 3:19 م, الجمعة, 13 أغسطس 21 3:19 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

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 أكدت وزارة الموارد المائية والري أن الوحدة النهرية “ناصر 62″، والتي تقطر القاطرة “ناصر 261” والمحملة بالطين الأسواني، والتابعة لشركة النيل للنقل النهري، غرقت بالحمولة على بعد 300 متر من مدخل الأهوسة الملاحية بقناطر نجع حمادي الجديدة.

وذكرت وزارة الري – في بيان لها اليوم الجمعة – أنه أثناء مرور الوحدة النهرية والقاطرة، والمحملة بالطين الأسواني، حدث ثقب بداخل القاطرة، الأمر الذي أدى إلى غرقها بالحمولة.

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جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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بقلم المال - خاص

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