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الري: ضرر هائل سيحدث في جميع الأحوال على مصر والسودان بعد الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

أكد أن هناك تنسيقا دائما مع السودان
محمد مجدي 12:00 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21 12:00 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري أن هناك ضررا هائلا سيحدث في جميع الأحوال على دولتي المصب بعد الملء الثاني لسد النهضة ، وذلك ردا على خطاب وزير الري الإثيوبي بشأن البدء في الملء الثاني لسد النهضة .

وقال غانم خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن مصر تلقت بشكل منفرد الخطاب الاثيوبي فتم الرد بشكل منفرد ومباشر إلي وزير الري الاثيوبي ولكن هناك تنسيق دائم مع السودان ، كما تم إعداد الرد من محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وإرساله للجانب الإثيوبي ، وإرسال نسخة لمجلس الأمن .

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وأضاف غنيم نشهد إجراء أحاديا جديدا من الجانب الإثيوبي وهو سلسلة من الإجراءات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا ، كما أن العالم كله يشهد القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا .

وشدد غنيم على أن ما تفعله إثيوبيا يمثل انتهاكا لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تنظم المشروعات المقامة على الأنهار الدولية .

واشار غنيم الي أن إثيوبيا تفرض على مصر أمر واقع ، وهو إجراء أحادي لا يفيدنا في شيء، ولا يعتبر تنسيقا لأنه بدأ الملء بالفعل ولا ينتظر موافقة مصر .

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قائلا : الجواب يؤكد أن إثيوبيا ما زالت تتحدي الأعراف والقوانين الدولية، ولا تنظر إلى مصالح دولتي المصب، وهو إجراء أحادي شاهدناه على مدار سنوات طويلة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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