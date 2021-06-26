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«الري» : «سد واو» لن يؤثر على مصر وننسق مع جنوب السودان في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية (فيديو)

وأكد أن السد له جوانب إيجابية على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة للأشقاء في جنوب السودان
محمد مجدي 12:35 ص, الأحد, 27 يونيو 21 12:35 ص, الأحد, 27 يونيو 21

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أكد الدكتور ممدوح عنتر ، رئيس قطاع شئون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري ، أن سد واو الذي تعتزم دولة جنوب السودان إقامته على نهر النيل لن يؤثر على مصر، قائلا: “مفيش أمور مقلقة وننسق مع أشقائنا في جنوب السودان هذا الأمر”.

وقال عنتر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إن سد واو في جنوب السودان لن يؤثر على الحصة المائية لمصر ، كما أن السد له جوانب إيجابية على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة للأشقاء في جنوب السودان.

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وأضاف عنتر أن مصر تتعاون مع جنوب السودان في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروع سد واو، والذي يبلغ سعته التخزينية 2 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن السد متعدد الأغراض.

وتابع عنتر أن تلك الأغراض هي توليد الكهرباء واستخدامه في مياه الشرب والمشروعات الزراعية المحدودة، مؤكدا أن نهج مصر في تلك المشروعات مرتبط بالوقوف مع الأشقاء في دول الحوض طالما المشروع صغير.

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وأشار عنتر إلي أن سد واو مازال في طور الدراسات والبحث عن موارد التمويل، قائلا: تحديد سنوات الملء لايزال مبكرًا لعدم البدء في تجهيز إنشائه، كما أن بروتوكولات التعاون والمشروعات التي تتم بين مصر وجنوب السودان ليست وليدة اللحظة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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