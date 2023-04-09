«الري»: رفع درجة الاستعداد اللازمة للموسم الزراعي الصيفي وتوفير أقصى الاحتياجات المائية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة، ومجهودات الوزارة في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على عدد من الترع الرئيسية للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، ودراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لتحديد مدى احتياجها للتكريك من عدمه.

كما استعرض الدكتور سويلم تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط التى تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة، حيث وجه الدكتور سويلم بمراجعة كفاءة هذه المحطات بمعرفة المعاهد البحثية المختصة لتحديد التصرفات الفعلية لهذه المحطات.

وشدد الدكتور سويلم على الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً .

اجتماع وزارة الموارد المائية والري

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس على منوفي رئيس مصلحة الري، والدكتورعصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه.

بجانب حضور المهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه والمهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى.

بالإضافة إلى المهندس نادي جرجس رئيس قطاع الري، والدكتور سامي سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، والدكتور جمال محمد القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى و الدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل.