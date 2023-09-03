الري: خطة للتعامل مع الموسم الشتوي لضمان استيفاء الاحتياجات المائية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بعدد من النواب والمنتفعين ورؤساء روابط مستخدمي المياه، كما تفقد مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية والتقى بالعاملين بالإدارة، في إطار زيارته لمحافظة الدقهلية.

أشار وزير الموارد المائية والري خلال اللقاء، لما تبذله أجهزة الوزارة من مجهودات لتحسين عملية إدارة المياه وضمان وصول المياه لكافة المنتفعين خاصة خلال الموسم الصيفى لعام 2023.

وذلك على الرغم من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وما نتج عنه من ارتفاع كبير في الاستخدامات المائية ، كما أشار إلى أنه تم وضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوى 2023 والموسم الصيفى القادم 2024 لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين بكافة المحافظات .

والتقى بكل من النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، والنائب رضا غازي، والنائب محمود العزب، والنائب مكرم رضوان ، والنائب خالد حداد، والنائب وحيد فودة، والنائب وحيد قرقر، والنائب فايق الزكي، والنائب السيد جوهر أعضاء مجلس النواب، والنائب ثروث فتح الباب، والنائب طارق عبد الهادي، والنائب رضا الشافعي أعضاء مجلس الشيوخ ، وعز الدين كامل مدير بهيئة تنمية الصادرات وحمدى حسن أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن .

وأعرب النواب والمزارعين عن تقديرهم لمجهودات الوزارة لمواجهة الموجة الحارة فى الصيف المنقضى وفى التعامل مع زيادة الطلب الغير مسبوق على المياه .

وخلال اللقاء معهم، تم مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بإدارة المياه بمحافظة الدقهلية، والتي تضمنت طلبات لتوفير محطات رفع طوارئ بعدد من النقاط الساخنة بالمحافظة.

بالإضافة إلى عمل صيانة للصرف المغطى بأحد الأراضى ، وإقامة أسوار على جوانب الترع لحماية المواطنين وخاصة الأطفال ، ونقل الإشراف الإدارى لعدد من قطع الأراضى المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات نفع عام عليها حال إنتهاء الحاجة لهذه الأراضى لأغراض الرى .

كما التقى الدكتور سويلم بعدد من المنتفعين ورؤساء الروابط ، حيث استمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم والمعنية بطلبات تطهير بعض الترع والمساقى الخصوصية وإزالة التعديات الواقعة على بعض المجاري المائية، وأعرب المزارعون عن سعادتهم بالدعوة الموجهة لهم من قبل الوزير للقاء معهم والحوار من أجل تطوير منظومة الري في المحافظة .

واستمع الدكتور سويلم إلى كل الطلبات والمقترحات من النواب والمنتفعين ورؤساء الروابط ، موجهاً لقيادات الوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت ، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة بالمحافظة للموقف المائى علي الطبيعة وإزالة التعديات على الترع والمساقى وتطهيرها حال الاحتياج لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكواهم .

تفقد الدكتور سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية والتقى بالسادة العاملين بالإدارة ، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين.

وأشار إلى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل ، كما وجه بدراسة جميع الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبيه الطلبات الجماعية بشكل سريع .