الري توضح حقيقة غرق المحافظات الساحلية بسبب التغيرات المناخية

وأكدت وزارة الري أن كافة المحافظات الساحلية مؤمنة بشكل كامل ضد التغيرات المناخية الطارئة

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء عن غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية، وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، ونفت تلك الأنباء .

وأكدت وزارة الري أنه لا صحة لغرق أي من المحافظات الساحلية بمياه البحار، وكافة المحافظات الساحلية مؤمنة بشكل كامل ضد التغيرات المناخية الطارئة .

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات لحماية الشواطئ من التآكل بتكلفة وصلت إلى 380 مليون جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 .

وذكرت أن هذا في إطار حماية السواحل المصرية من التآكل الناجم عن التغيرات المناخية .

وذكرت وزارة الري في تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق أنه قد تم تنفيذ حزمة من المشروعات بنطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط .

الري: تنفيذ أعمال بمبلغ 217 مليون جنيه في نطاق الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية

وتم تنفيذ أعمال بمبلغ 217 مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية تضمنت مشروعات حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة)، .

وكذلك مشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش في تجاه المنشية ومحطة الرمل .

إلى جانب مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى بالمرحلة الأولى .

وفي نطاق محافظة كفر الشيخ تم تنفيذ أعمال بمبلغ 21 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها حماية من التغيرات المناخية .

وتشمل مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون .

وجار البدء الفعلي في حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل ضمن خطة المحافظات الساحلية .

فضلاً عن تنفيذ أعمال بتكلفة 9 ملايين جنيه بمحافظة مطروح خلال نفس الفترة، وتتضمن مشروعات حماية وتطوير في خليج مطروح وحماية شاطئ الأبيض.

وتم تنفيذ أعمال بمبلغ 121 مليون جنيه بنطاق محافظة دمياط .

وتشمل مشروع حماية منطقة شرق ميناء دمياط، بجانب مشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة.

بالإضافة إلى مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر، ومشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج.

الري: تنفيذ أعمال بمبلغ 12 مليون جنيه بنطاق بورسعيد لمواجهة التغيرات المناخية

وأيضا مشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة .

ويتم تنفيذ أعمال بمبلغ 12 مليون جنيه بنطاق محافظة بورسعيد ضمن المحافظات الساحلية تشمل مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء عدد 2 لسان بحري.

وأيضا مشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة لمواجهة التغيرات المناخية .

وناشدت وزارة الري والموارد المائية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.

للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن طلبت الاتصال على رقم الوزارة (35449417 /02).