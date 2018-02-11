الري توافق على طلب برلمانية مستقبل وطن بتجديد كوبرى ميت نما

سلوى عثمان:







استجابت وزارة الموارد المائية والرى، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، إلى الطلب المقدم من النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بعد شكاوى ميت نما، قليوب، بمحافظة القليوبية، بشأن الموافقة علي إعادة إحلال وتجديد الكوبرى الواصل بين ميت نما ومنطى على ترعة الشرقاوية، بقيمة تقديرية 3 ملايين ومائة ألف جنيه لا غير.







وردت وزارة الرى والموارد المائية، بناء علي الطلب المقدم من النائب عاطف ناصر، بتوجيه أجهزة الوزراة المختصة، ببحث ودراسة الموضوع بمعرفة أجهزة الوزارة، حيث جاء في تقرير الوزارة: “الكوبري موضوع الطلب كوبري ك “2.100” على ترعة الشرقاوية وهو يحتاج إلى إحلال وتجديد نظراً لزيادة الحمولة المارة عليه حيث إنه مقام علي أكتاف مباني حمولة 30 طن وعرض 8 أمتار، إضافة إلي تقدير قيمة المقايسة التقديرية للأعمال المطلوبة حوالي 3 ملايين ومائة الف جنيه لا غير”.







واختتم الخطاب، أن الوزارة ليس لديها مانع من تنفيذ الطلب في حالة توافر الإعتمادات المالية من أجهزة المحافظة المختصة.







وفى هذا السياق، وبناء على رد الوزارة، تقدم النائب عاطف ناصر، بطلب إلى اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، حمل توقيع عدد من أهالى ميت نما، بشان الكوبرى الموجود على ترعة الشرقاوية والذي يصل بين قريتى ميت نما ومنطى التابعين لمركز قليوب، وأن هذا الكوبري متهالك وأيل للسقوط مما يعرض حياة المواطنين للخطر وأن هذا الكوبري هو الرابط الوحيد بين القريتين.







أوضح النائب أن وزارة الري أفادت بإنه متهالك وتم تقدير المقايسة الفعلية له وأنه ليس لديها مانع من تنفيذ الإحلال والتجديد في حالة توافر الإعتماد المالي من المحافظة، مطالبا بالموافقة علي توفير الإعتماد المالي لإعادة إحلال وتجديد الكوبري لإنه يخدم القريتين والقري المجاوراة.



