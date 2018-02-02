الري توافق على إعادة زراعة الأرز بالإسكندرية

مها يونس :وافق وزير الري والموارد المائية الدكتور عبدالمنعم البنا على تأهيل 2000 فدان لإعادة زراعة الأرز بقرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، على ترعة مريوط 1،2،3،4 ضمن المساحات المصرح بزراعتها لمحصول الأرز لعام 2018، وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 28. وفي هذا الصدد قال البرلماني السكن

مها يونس :





وافق وزير الري والموارد المائية الدكتور عبدالمنعم البنا على تأهيل 2000 فدان لإعادة زراعة الأرز بقرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، على ترعة مريوط 1،2،3،4 ضمن المساحات المصرح بزراعتها لمحصول الأرز لعام 2018، وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 28.

وفي هذا الصدد قال البرلماني السكندري هيثم الحريري أن المحافظة كانت محرومة من زراعة الأرز لسنوات طويلة، مما أثر سلبيا على إنتاجية الأرز بسبب زيادة نسبة الملوحة فى الأرض، مؤكداً أن القرار جاء في صالح أهالي منطقة إمتداد أبيس شرق الإسكندرية بإعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.

وكان قد طلب “الحريري” من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، توجيه طلب إحاطة إلى وزيري الزراعة والري، بشأن مشكلة الأرز ، مُطالباً بإعادة زراعته من جديد بالمنطقة البالغ مساحتها 9000 فدان.

ولفت “الحريري” إلى أن المساحة المُشار إليها عبارة عن أرض زراعية يعيش عليها عشرون قرية ريفية، ولا يوجد رزق لديهم سوى أن تلك الأرض، التي تم تسليمها إليهم في عام 1967، موضحاً أن تلك الأرض كانت عبارة عن ملاحات وترتفع بها نسبة الملوحة ، إلا أن زراعة الأرز تعمل على تقليل نسبة الملوحة بها.

وأضاف “الحريري” أنه تم إجراء تحاليل على تلك الأرض من قبل وزارة الزراعة، وتبين قطعيا بأن نسبة الملوحة بها عالية، لافتاً إلى أن عدم زراعتها يؤدي حتميا إلى إرتفاع ملوحة الأرض بطريقة تؤدي إلى خروجها بالكامل من كونها أرض خصبة، ويترتب على ذلك عدم وجود مورد ودخل حقيقي لأهالي هذه المنطقة بالكامل لكونهم فلاحين ولا يمتهنوا إلا الزراعة والفلاحة.

فيما طالب “الحريري” إعادة الدورة الزراعية إلى هذه المنطقةعن طريق إمداد بنك الإتمان الزراعي مرة أخرى كما كان في السابق الجمعيات الزراعية بالتقاوي والبذور والزراعات والمحاصيل الرئيسية كالأرز والقمح والفول الصويا والذرة ، وتحديد قيمة المحصول وسعره، وذلك من قبل زراعته حتى لا يفاجئ الفلاح بعدم وجود سوق لأخذ منتجه من المحاصيل.