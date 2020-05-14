«الري» تنهي أعمال تأهيل وتبطين 3 ترع في بني سويف

وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بسرعة الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتفعيلاً لمحاور الخطة القومية للموارد المائية وأهمها محور ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد شبكة الترع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما وجه بالعمل على الإسراع فى تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً لخطة وزارة الموارد المائية والري، لما له من فوائد عدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة.

وقد تم البدء فى أعمال تأهيل الترع بمحافظتى بنى سويف وقنا حيث تم حتى تاريخه طرح وإسناد أعمال التأهيل بطول 190 كم من شبكة الترع وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال (3) ترع بهندسة ري ببا بمحافظة بنى سويف .

وتجدر الإشارة إلى أنه جار العمل بعدد 18 ترعة بهندسة ري ببا.. عمار القبلية – فرع ١ ابوواصف – منيل موسى – احمد باشا القبلية – فرع أحمد باشا البحرى- جزيرة بيا – فرع تل كفر منصور – فرع بطة – الفرع الغربى لترعة غياضة – فرع ١ ام الجنازير- فرع قمبش – الشراهنه البحرية – فرع ١ أحمد باشا – فرع طرشوب – جنابية عمار – فرع الحاج على – الزنيقه – الفرع القبلى لبنى عطيه – وفيما يخص محافظة قنا فجارى تنفيذ التبطين لترعة البروات فى مركز قوص.

يذكر أن أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها تتنوع بين استخدام الدبش المغطى بطبقة خرسانة عادية والتبطين بالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بعد دراسة كل حالة ترعة على حدة.