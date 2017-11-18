الري: تنفيذ مشروعات فى الشرقية بتكلفة 183 مليون جنيه

المال ـ خاص قال المهندس السيد علي شلبي رئيس قطاع الري بوزارة الري، إن القطاع ممثلاً في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية ينفذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي 2017/2018 بتكلفة قدرها 99 مليون جنيه، وتشمل توريد ماكينات طوارئ لمخازن الإدارة بتكلفة 2,6 مليون جنيه ونسبة م

المال ـ خاص

قال المهندس السيد علي شلبي رئيس قطاع الري بوزارة الري، إن القطاع ممثلاً في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية ينفذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي 2017/2018 بتكلفة قدرها 99 مليون جنيه، وتشمل توريد ماكينات طوارئ لمخازن الإدارة بتكلفة 2,6 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 62%، وإحلال وتجديد أعمال صناعية بـ 2,3 مليون جنيه وتم تنفيذ 90%، وكذلك إحلال وتجديد مباني ري هندسة الموارد المائية شرق بلبيس بتكلفة قدرها 2,5 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 97%، مع إحلال وتجديد جزء من تغطية ترعة أم الريش كيلو 4.125 حتى 4.355 داخل الكتلة السكنية بمدينة الإبراهيمية بتكلفة 3 ملايين جنيه وجار البدء في العمل.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مأوى وتوريد وتركيب وحدات رفع ومواتير كهرباء وتحويل محطة هيدروفلو بتكلفة 5,5 مليون ونسبة تنفيذ 85%، علاوة على إعادة تأهيل قنطرة ك39.45على بحر مويس وانشاء سكن ادارى بحارى بتكلفة مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 92%، وكذلك انشاء حوائط ساندة وتبطين بالدبش لترعة بهندسة أولاد صقر بتكلفة 7,5 مليون جنيه وتم تنفيذ 75% من الأعمال، إضافة إلى أعمال تثبيت الميول الجانبية بالجابيونات لترعة الصالحية بتكلفة 3 ملايين جنيه وتم تنفيذ 75%، مع حماية الميول الجانبية وتطوير مجرى ترعة الملاك الرئيسية بتكلفة 3,5 مليون ونفذ 95%.

وتابع: تم انشاء صاولات نطاق وشبك أعشاب أمام فم الدليل القبلي بتكلفة 500 ألف جنيه وتم تنفيذ 72%، إلى جانب احلال وتجديد وانشاء كباري (ترعة الرئيسية الكبرى، الجانبية اليسرى، الجانبية ايمن للملاك، ترعة رقم 4 البحرية وصيانة سقف عزبة مقبل على ترعة السعرانة ) بتكلفة 10 ملايين وما إنهاؤه منها 95%.

وكذلك تجريف ترعة الإسماعيلية بتكلفة 7 ملايين جنيه ونسبة التنفيذ 100%،فضلاً عن تغطية ترعة السماعنة بتكلفة 66,5 مليون وما نفذ 67%.

من جانبه قال المهندس محمد سلام رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه البحري أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإقليم صرف شرق الدلتا تقوم حالياً بتنفيذ العديد المشروعات بتكلفة قدرها26,5 مليون جنيه وتشمل ، انشاء نطاق حماية من الأعشاب على مصرف بحر البقر بتكلفة 2,2مليون جنيه وتم تنفيذ 47%، مع احلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لمنطقة العزيزية ومرعى ومنطقة بردين والقليوبية بتكلفة 20 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 86%. وإيضا أعمال إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في المنطقة المحصورة بين ترعة الدفان ومصرف بحر صفط بتكلفة 2.498 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 69%.فضلاً عن احلال وتجديد 3 كباري على مصرف بحر الأوسط القبلي بتكلفة 1,7 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 70%.فيما بلغت تكلفة أعمال الصيانة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف لإقليم صرف شمال الدلتا 8,5 مليون جنيه وما تم تنفيذه نسبة 46%.

وقال المهندس رضا مهدي محمد مهدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية بأن الإدارة تقوم حالياً بتنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة الطرق والكباري بتكلفة 22,5 مليون جنيه وتشمل : عمليات تطهيرات ونزع حشائش للترع بتكلفة 6,6 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه منها حوالي 10% ، وصيانة الكباري وترميم وتعلية ، بتكلفة 1.552 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 38%، وكذلك عمليات تطهيرات الترع ، بتكلفة 7.388 مليون جنيه وما تم تنفيذه نسبة 17%، إضافة إلى أعمال تطهير ونزع حشائش بدائرة الصالحية بتكلفة نحو 6,5 مليون وماتم تنفيذه نسبة 53% ، علاوة على أعمال التطهيرات بدائرة الصالحية بتكلفة 500 ألف جنيه وتم تنفيذ نسبة 78%.

