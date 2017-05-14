الري: تنفيذ مشروعات بسوهاج بقيمة 32,5 مليون جنيه

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا، حول إنجازات قطاع الري خلال الفترة الماضية، من خلال إداراته بالمحافظات، في مختلف مجالات إدارة الموارد المائية وتأهيل مشروعات الري بالمحافظات، والهادفة إلى تطوير وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وضمان وصول المياه الي النهايات وتلبية إحتياجات مختلف قطاعات الدولة.

وتضمن التقرير قيام قطاع الري، ممثلاً في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة سوهاج، تنفيذ حزمة من المشروعات المائية، خلال العام الحالي 2016/2017، تضمنت إنشاء 3 كباري على خوازيق وإحلال وتجديد 2 كوبري، وإنشاء كوبري للمشاه حيث تخدم تلك الكباري والأعمال الصناعية والقناطر والحجوزات زمام يبلغ 3430 فدانًا، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الكباري والأعمال الصناعية 11,5 مليون جنيه.

من جانبه، أفاد المهندس هاني دعبس، رئيس قطاع الري، بأن الوزارة نفذت أعمال تطهيرات ونزع حشائش لجميع ترع الإدارة في نطاق المحافظة، باستثمارات إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.

وتخدم هذه التطهيرات مساحة تبلغ 388 ألف فدان، فضلًا عن تنفيذ أعمال تغطية على 5 ترع، لمسافة إجمالية 773 مترًا، بتكلفة تبلغ 3,7 مليون جنيه، بهدف حماية المجاري المائية من التلوث.

وأضاف أن قطاع الرى بنطاق محافظة سوهاج نفذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة بدالات وصولات وهدارات وبوابات وافمام ترع لعدد من الترع بالإدارة، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، كما قامت الإدارة بتنفيذ أعمال اخري تضمنت ترميم وصيانة مباني إدارية وسكنية لـ 2 مبنى بتكلفة بلغت 1,3 مليون جنيه، وإنشاء 3 مباني بهندسة جهينة وهندسة سوهاج ومبني بهندسة اخميم، بتكلفة 4 ملايين جنيه.