الري: تنفيذ حزمة مشروعات للمياه الجوفية بالوادي الجديد

المال ـ خاصأفاد المهندس مجدي الشحات رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية والري جنوب الصحراء الغربية بالوادي الجديد، أن الوزارة ممثلة في قطاع المياه الجوفية بالوادي الجديد تنفذ حاليا حزمة من مشروعات المياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، وتشمل تحويل المساقى المكش

المال ـ خاص

أفاد المهندس مجدي الشحات رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية والري جنوب الصحراء الغربية بالوادي الجديد، أن الوزارة ممثلة في قطاع المياه الجوفية بالوادي الجديد تنفذ حاليا حزمة من مشروعات المياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، وتشمل تحويل المساقى المكشوفة إلي مواسير مدفونة نظراً لقصر العمر الافتراضي للمجارى المائية المبطنة بالخرسانة، الأمر الذي يؤدي إلى ترشيد استخدام المياه بشكل أفضل نتيجة منع التبخر والتسرب الذي ينتج عن حدوث شروخ بالخرسانة، فضلا عن مميزات المواسير في سرعة نقل المياه، وقد تم الانتهاء من توريد وتركيب نحو23 كم مواسير بتكلفة 31 مليون جنيه.

وأشار مجدي إلى قيام الإدارة المركزية للمياه الجوفية جنوب الصحراء الغربية بالوادي الجديد بتنفيذ أعمال بقيمة 31,7 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2017/2018، شملت حفر عدد(7) آبار استعواضية، وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بالخارجة وباريس، وذلك في نطاق الإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة، إضافة إلى حفر عدد(10) آبار استعواضية بالداخلة وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بطول 15 كم بمركز الداخلة وبلاط، وذلك في نطاق الادارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة، إلى جانب توريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بالفرافرة بطول 19 كم وإحلال وتجديد رؤوس وطرادات الآبار المتدفقة ذاتيا وتوسعة ورفع كفاءة المبني الإداري بالفرافرة وإنشاء (4) مأوي لحماية الآبار بسهل بركة، وذلك في نطاق الادارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة.

وأضاف أن الادارة العامة لمحطات طلمبات الداخلة قامت بطرح عقد المشروع رقم 1 لعدد 25 بئرا جوفية بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية والطاقة الشمسية بتكلفة 37,5 مليون جنيه وكذلك طرح عقد رقم 2 لعدد 26 بئرا جوفية بالطاقة الشمسية بتكلفة 52 مليون جنيه إلى جانب تطبيق نظام تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية وذلك عن طريق بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي وتم بالفعل الانتهاء من عدد 8 آبار وتشغيلها ضمن المشروع الأول ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الأول بنهاية 2017 ومن المقرر إدراج 50 بئراً أخرى جديدة في خطة العام المالي الحالي بتكلفة 100مليون جنيه.