الري تنفيذ حزمة مشروعات بالجيزة بتكلفة 15 مليون جنيه

المال ـ خاصقال المهندس عاشور راغب عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالجيزة، إن الإدارة خلال العام الحالي 2017/2018 تنفذ حزمة من المشروعات والعمليات، تشمل أعمال تطهيرات ونزع حشائش بدائرة الإدارة العامة لرى الجيزة بقيمة 15 مليون جنيه، وفي مجال الخطة الاستثمارية جاري استكمال تغ

المال ـ خاص

قال المهندس عاشور راغب عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالجيزة، إن الإدارة خلال العام الحالي 2017/2018 تنفذ حزمة من المشروعات والعمليات، تشمل أعمال تطهيرات ونزع حشائش بدائرة الإدارة العامة لرى الجيزة بقيمة 15 مليون جنيه، وفي مجال الخطة الاستثمارية جاري استكمال تغطيه ترعة ذات الكوم بتكلفة 3.6581 مليون جنيه.



وأضافت الإدارة، فى بيان لها، اليوم السبت، أنه جاري استكمال تغطية ترعة بركات بتكلفة 893 ألف جنيه، واستكمال تغطية ترعه جرزا الصيفي بتكلفة 139 ألف جنيه، ويجري تجهيز الدراسات الخاصه بالأعمال الصناعية بدائرة الإدارة بتكلفة 20.35 مليون جنيه.

وأشار راغب إلى أن الإدارة العامة لرى حلوان تنفذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش بهندسة حلوان بتكلفة 1,8 مليون جنيه، بنسبة 58%، إضافة إلى أعمال تطهيرات ونزع حشائش بهندسة الصف بتكلفة 2 مليون جنيه بنسبة 58 %.