«الري» تنفذ 473 «منشأ متنوع» للحماية من أخطار السيول

صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأوضح وزير الموارد المائية في بيان اليوم، أن الوزارة قامت بتنفيذ 473 منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.

وأشار لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول.

إضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

أعمال وزارة الري في شمال سيناء

دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

أضاف وزير الري أن الوزارة قد انتهت من أعمال حماية وادي الجرافى بمركز نخل في محافظة شمال سيناء من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه.

وتابع: تم تنفيذ 10 خزانات أرضية على روافد وادى الجرافي بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل.

وتم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء 5 أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش.

وأوضح سويلم أنه يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد 18 خزان أرضي بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى 19 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن 91%.

أعمال وزارة الري في جنوب سيناء

وعلى الصعيد الآخر في محافظة جنوب سيناء، تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادى غرندل و وادي وردان بمدينة رأس سدر ، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه.

ونهو تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه، ويجرى حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن 25%.

وأوضح سويلم أن الوزارة قامت بالإنتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد (4) بحيرات صناعية و (11) قناة و (44) حاجز توجيه و (2) حوض تهدئة و (4) حاجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه ، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا.

وتم نهو تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن 5 بحيرات صناعية و3 سدود بتكلفة 245 مليون جنيه.

وقد واجهت هذه المنشآت بكفاءة كبيرة العواصف المطيرة التى تعرضت لها مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر إبريل من العام الحالي.