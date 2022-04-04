كشف مسئولو وزارة الموارد المائية والري عن نسب تنفيذ مشروعاتها بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر مستقبل التغير المناخي لمحافظة الإسكندرية، حيث أشارت احصائيات وزارة الري والموارد المائية أن نسبة تنفيذ مشروع الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة بنسبة تنفيذ تقترب من 35% وبتكلفة تصل إلى قرابة 75 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ عملية تأهيل ترعة حارس 3 بنسبة 60% بتكلفة تصل إلى 14 مليون جنيه، كما تم تنفيذ عملية تأهيل ترعة خورشيد بنسبة تنفيذ 25% بتكلفة تصل إلى 28.7 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ عملية تأهيل ترعة غرب الطريق بطول 3.05 كيلو بنسبة تنفيذ 40% بتكلفة تصل إلى 9.03 مليون جنيه.

وحسب بيانات وزارة الري والموارد المائية فقد تم الانتهائ من عملية تأهيل ترعة الطفلة من الفحم وحتى النهائية بنسبة تنفيذ 100% بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه.

كما تم تأهيل ترعة الحرية الرئيسية بنسبة 85% بتكلفة تصل إلى 14.8 مليون جنيه، وبطول 5.4 كيلو متر.

واختتمت فعاليات مؤتمر ” التغيرات المناخية بعنوان “مستقبل الاسكندرية والتحديات المناخية” ، بمكتبة الإسكندرية، والذي تم الاعلان عن التوصيات النهائية للمؤتمر.

وأشارت الدكتورة فاطمة أبو شوك، مقرر عام المؤتمر أنه من أهم توصيات المؤتمر أهمية دور الاعلام في التوعية بالتأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، وتدعيم خطة الدولة في إستبدال السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي إلى العمل بالسيارات الكهربائية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وإعادة هيكلة إدارة الأزمات والكوراث وتفعليها في كل محافظة بمشاركة المجتمع المدني بالاضافة إلى الإهتمام بعقد إجتماعات دورية لمناقشة المستجدات.

وطالب المؤتمر الباحثين إلى التركيز على الأبحاث التي تركز على الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فضلا عن تعميم التجارب الناجحة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى الإعتماد علي المصادر المتجددة في الطاقة لتقليل الانبعاثات الحرارية.

وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة تعميم التجارب الناجحة في القطاع الصناعي التي تتحكم في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحد منها بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء في كافة التجمعات المدنية مع ضرورة تقليص الفجوة بين مجموعات التفاوض فيما يخص التمويل بين ما يجري على أرض الواقع في مبادرات التمويل من الاتحاد الاوروبي.

كما تضمنت التوصيات ضرورة رفع توصية إلى وزارة التجارة والصناعة بإلزام المنشأت الصناعية التي يتولد منها كميات من غازات الإحتباس الحراري بإعداد تقارير سنوية عن جهودها في خفض تلك الإنبعاثات بالإضافة إلى قيام الهلال الاحمر المصري بالتعاون مع أخبار اليوم لعقد دورات تدريبية لكافة فئات المجتمع للتوعية بالتغيرات المناخية.

وفي نفس السياق قامت المهندسه عزه عبد الحميد مدير منطقة غرب الدلتا والاسكندرية بهيئة حماية الشواطئ، بالمرور علي عملية حماية وتدعيم الحائط الاثري للاحواض السمكية بالمنتزه والحمايه بمنطقة المعموره.