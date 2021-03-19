«الري» تنتهي من إنشاء وتشغيل محطة «السلسلة الجديدة» بأسوان

بعد أكثر من 20 سنة من التعثر

انتهت وزارة الري من إنشاء وتشغيل محطة السلسلة الجديدة والتي تخدم زمام ٣٥ ألف فدان بمحافظة أسوان ، بعد تذليل المعوقات التى واجهت إنشاء المحطة، وذلك بعد أكثر من ٢٠ سنة من التعثر .

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة منذ سنوات طويلة للاستفادة من الاستثمارات التى أُنفقت عليها.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم تصميم المحطة على أعلى المستويات التكنولوجية واستخدام المعدات الموفرة للطاقة ، كما روعى عند إنشاء المحطة الجديدة إعادة تصميمها لاستيعاب الاحتياجات المائية للزمامات الجديدة.

كما أوضح وزير الري أنه تم خلال السنوات الخمس السابقة الانتهاء من إنشاء عدد ( ٩ ) محطات متعثرة لأكثر من خمسة عشر عاماً تخدم زمام ٥٧٩ ألف فدان.

حيث تم إنشاء محطة النصر ٤ لخدمة زمام ١٧٠ ألف فدان ومحطه الحارس الجديدة لخدمة زمام ٩٠ ألف فدان ومحطة جنوب سهل الحسينية لخدمة زمام ٦٤ ألف فدان ومحطة بنى حميل بسوهاج لخدمة زمام ٩٠ ألف فدان ومحطة الكيلو ٥٧ بتوشكى لخدمة زمام ٣٢ ألف فدان ومحطة صرف زغلول لخدمة زمام ٢٠ ألف فدان ومحطة ترعة النور لخدمة زمام ١١ ألف فدان ومحطة محيط زغلول لخدمة زمام ١٢ ألف فدان ومحطة العياط الجديدة ببنى سويف لخدمة زمام ٩٠ ألف فدان.

ويأتى إنشاء هذه المحطات الجديدة ضمن خطة وزارة الري لإحلال وتجديد وإنشاء عدد (١٠٨) محطات خلال السنوات الخمسة عشر القادمة للوفاء باحتياجات الري واستيعاب الاحتياجات المائية للزمامات الجديدة وتنظيم عملية الصرف الزراعى بالمصارف الرئيسية.