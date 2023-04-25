«الري»: تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأكبر في العالم

أوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة “جينيس” باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم.

ويشار أن محطة مياه مصرف بحر البقر بلغ مساحتها 5.6 مليون متر مكعب/ يوم ، وتضم 4 وحدات بتصرف 1.4 مليون متر مكعب/ يوم/ وحدة ، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول 105 كيلومترات وعدد 18 محطة رفع.

وصرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية، في ضوء احتفال المصريون اليوم بعيد تحرير سيناء.

مكونات مشروع معالجة مصرف بحر البقر

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأكبر في العالم

تشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر-بخلاف محطة المعالجة-على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر.

وتضمن المشروع توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.8 كيلو متر ، وإنشاء عدد (3) قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر.

إضافة إلى قنطرة موازنة علي مصرف أم الريش بجانب إنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية – محطة شادر عزام).

وإنشاء عدد 7 كبارى ، وعدد 6 سحارات ، وعدد 2 بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد 36 من الأعمال التكميلية والتي تتضمن بدالات، مصبات مصارف خصوصية، ومصبات مصارف فرعية، وبوابات بالإضافة إلى مفيضات نهايات ترع..وغيرها.

وأشار وزير الموارد المائية والري لما تمثله أعمال الوزارة من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول.

بإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.