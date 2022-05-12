الري: تكلفة الخطة الاستثمارية للعام الماضي 15 مليار جنيه

قالت المهندسة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري إن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة خلال العام المالى الحالي، والتي لها مردود كبير، مشيرة إلى أن تكلفة الخطة الاستثمارية للعام الماضي كانت بنحو 15 مليار جنيه بالإضافة إلى تكلفة مشروع حياة كريمة، وإنه تم تأهيل أكثر من 5 آلاف كيلو متر في مشروع تأهيل الترع.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الخميس برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/ 2023 فيما يخص وزارة الري والموارد المائية.

وأضافت أن الوزارة تستهدف استكمال المشروعات خلال العام المالى الجديد، وأن مقترح تكلفة الخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالى الجديد 47 مليار جنيه وذلك بخلاف مبلغ 7 مليارات تكلفة بمشروع حياه كريمة.

وتابعت: أيضا نستهدف في الخطة الجديدة، عدد من المنح والاتفاقيات مع عدد من الجهات الخارجية، وذلك لاستكمال المشروعات التي تقوم بها الوزارة.

ومن جانبه قال رئيس مصلحة الري إن المشروع القومى لتأهيل الترع يستهدف تأهيل 20 ألف كيلو متر ترع، بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه تكلفة، وأنه حتى الآن تم الانتهاء من نحو 5525 كيلو متر، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ نحو 4 آلاف كيلو متر حاليا، ليصل حجم التنفيذ المتوقع في العام المالى الحالي، نحو 47% من حجم المشروع الكلى، بتكلفة 30 مليار جنيه تقريبا.