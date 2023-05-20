«الري» تقوم بترسية عدد من المشروعات بتكلفة 53 مليون جنيه

قامت وزارة الموراد المائية والرى عبر هيئاتها المختلفة بترسية عدد من المناقصات التي طرحتها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بقيمة تصل إلى 53 مليون جنيه، وذلك بعدد من المحافظات.

وفي هذا الصدد الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالقليوبية، بصيانة أعمال حديدية بدائرة الإدارة العامة لري القليوبية، وذلك عبر شركة الصالح للمقاولات والتوريدات العمومية، وذلك بتكلفة تصل إلى 2.5 مليون جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للموارد المائية بدمياط بترسية عملية تطهيرات ونزع الحشائش للترع بهندسة رى كفر سعد للعاميين الماليين وذلك بتكلفة تصل إلى 2.3 مليون جنيه.

كما تم عملية تطهيرات ونزع الحشائش للترع بهندسة رى فارسكور للعاميين الماليين 2022/2023، و2023/2024، وذلك عبر شركة سعد الدين للمقاولات الحكومية، وذلك بتكلفة تصل إلى 1.9 مليون جنيه.

كما قام قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية – شمال سيناء، بترسية عملية التطهيرات السنوية ونزع الحشائش بهندسة جنوب القنطرة شرق المطورة، وذلك عبر شركة الصابرين للمقاولات العامة بتكلفة تصل إلى 3.7 مليون جنيه.

كما قامت قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية – شمال سيناء، بترسية عملية التطهيرات السنوية ونزع الحشائش بهندسة سهل الطينة المطورة، وذلك عبر شركة شركة محمد السعيد الطحاوي غازي بتكلفة تصل إلى 6.3 مليون جنيه.

كما قامت الإدارة العامة لرى جنوب الدقهلية – ميت غمر، بترسية عملية تطهير ونزع حشائش ترع هندسة رى بحرى السنبلاوين، وذلك عبر شركة التيسير للمقاولات العامة بتكلفة تصل الى 2.2 مليون جنيه.

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف – مصر الوسطى الإدارة العامة لصرف الفيوم، بترسية عملية إحلال وتجديد كوبرى المقاتلة ك 34.300 على مصرف البطس حمولة 70 طن، وتم فوز شركة محمد أنيس ابراهيم بتكلفة تصل الى 3.9 مليون جنيه.

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف – شرق الدلتا الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية، بترسية إحلال وتجديد الأعمال الصناعية لكوبري مصب مصرف الطويل القبلي وكوبري 1.200 على مصرف الطويل القبلي حمولة 70 طن، وذلك عبر شركة الطوخى للمقاولات وذلك بتكلفة تصل الى 26 مليون جنيه.

كما قامت الإدارة العامة لرى النصر – وزارة الموارد المائية والرى، بترسية عملية الصيانة السنوية للتبرع بدائرة تفتيش ري قبلي النصر، وذلك عبر شركة التقوى للمقاولات التكاملة والإستيراد والتصدير بتكلفة تصل الى 4.2 مليون جنيه.