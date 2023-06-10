«الري» تقوم بترسية عدد من المشروعات بتكلفة 30 مليون جنيه

قامت وزارة الموراد المائية والرى عبر هيئاتها المختلفة بترسية عدد من المناقصات التي طرحتها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بقيمة تصل إلى 30 مليون جنيه، وذلك بعدد من المحافظات.

وفي هذا الصدد قامت الإدارة العامة للموارد المائية والري بالدقهلية، بترسية صيانة الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمحطات الخلط وتشغيلها وتأمينها، على شركة حسين البدويهي بتكلفة تصل الى 2.4 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة مع الشركة الهندسية للقوي الكهربائية.

كما قامت الإدارة العامة لرى الغربية، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بترسية عملية تطهيرات ونزع حشائش ترع بشبيش، على شركة اسامه نجيب محمد، وذلك بقيمة تصل الى 2.5 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة مع اربع شركات.

كما قامت الإدارة العامة لرى الغربية، بترسية عمليه تطهيرات ونزع حشائش ترع قطور، وذلك على شركة على محمد حسيب على الجمل، بقيمة تصل الى 2.1 مليون جنيه، بعد منافسة مع 7 شركات.

كما تم ترسية مشروع عمليه تطهيرات ونزع حشائش ترع بسيون، آل عمار للمقاولات بقيمة 2.1 مليون جنيه، بعد منافسة مع 7 شركات.

فيما قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى غرب قنا، بترسية مشروع عملية التطهيرات ونزع الحشائش للمجاري المائية ميكانيكيا بهندسة الموارد المائية والري بأبوتشت، على شركة الصقر للمقاولات بقيمة 2.7 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة مع الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بمركز ومدينة جهينة والتي تقدمت بعرض قدره 4.5 مليون جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى غرب قنا، بترسية عملية التطهيرات ونزع الحشائش للمجاري المائية ميكانيكيا بهندسة الموارد المائية والري بنجع حمادى، على شركة محمد هارون شمروخ بقيمة 3.2 مليون جنيه بعد منافسة مع 5 شركات.

كما تم ترسية عملية التطهيرات ونزع الحشائش للمجاري المائية ميكانيكيا بهندسة الموارد المائية والري بأسنا على شركة عرفه عز الدين عبد العزيز بقيمة 4.4 مليون جنيه، بعد منافسة مع 3 شركات.

كما قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالسلام، بترسية مشروع تطهير وتجريف وازالة الحشائش للترع بهندسة رى القنطرة غرب للاعوام 2022-2023-2024 على شركة محمد الشربينى وذلك بقيمة تصل الى نحو مليون جنيه بعد منافسة مع شركتين.

فيما قامت الإدارة العامة لرى المنوفية – وزارة الموارد المائية والرى بترسية عملية تطهيرات ونزع الحشائش وصيانة الترع بهندسة ري منوف، على شركة ندا للاعمال المتكامله وذلك بقيمة تصل الى 3 مليون جنيه.