استثمار

«الري» تعلن عن احتياجها إلى 240 مهندسا لمتابعة مشروعاتها القومية

خلال الفتره من 20 فبراير الجارى وحتى 20 مارس المقبل
أماني العزازي 12:06 م, الأربعاء, 16 فبراير 22 12:06 م, الأربعاء, 16 فبراير 22

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تبحث وزارة الري والموارد المائية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة آليات التقدم لشغل 240 وظيفة مهندس خلال الفتره من 20 فبراير الجارى وحتى 20 مارس المقبل، فيما تسلم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري القائمة النهائية للمرشحين لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لعدد (236) مهندسا والتى سبق الإعلان عنها وقال الوزير : نحن حريصون على اتباع أفضل الممارسات في اختيار المهندسين الجدد بالوزارة لتلبية احتياجات العمل بالوزارة في المرحلة الحالية وتحقيق المستهدفات خلال الفترة المقبلة.

وتم تسليم القائمة النهائية للمرشحين لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لعدد ( 236) مهندسا اجتازوا بنجاح المسابقة المركزية التي نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال العام الماضي.

وأكد الدكتور عبد العاطى حرص الوزارة على اتباع أفضل الممارسات في اختيار المهندسين الجدد لتلبية احتياجات العمل في المرحلة الحالية وتحقيق المستهدفات الفترة المقبلة ، بشكل يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث ومشروعات حماية الشواطيء والحماية من أخطار السيول وتأهيل المنشآت المائية وإعادة استخدام المياه ، متوجهاً بالشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حسن إدارة المسابقة ، مشيداً بمنظومة التقييم الإلكترونية التي استخدمها الجهاز في اختيار أفضل العناصر المتقدمة التي تتمتع بالكفاءة والانضباط.

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وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم تنفيذ إجراءات المسابقة في إطار تطبيق نص المادة ١٢ من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، حيث تم الإعلان عنها قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يوما لإعطاء الفرصة للراغبين في التقدم للمسابقة لتجهيز المستندات المطلوبة ، وتم فتح باب التقدم خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021 أونلاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز لتسهيل إجراءات تقديم المستندات.

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وقد أسفرت أعمال التقييم التي نفذها الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له عن تأهل (266) متقدما للتصفيات النهائية وهي الامتحان الشفوي العلني (المقابلة) ، حيث قامت اللجنة المشكلة وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والمشرفة على المسابقة بالتقييم الشفوي العلني بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الإدارة العامة بالجهاز بحضور (242) مرشحا لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة لتخصصات “مدنى وميكانيكا وكهرباء واتصالات وحاسب آلى” بالمستوى الوظيفي الثالث “ج” بوزارة الموارد المائية والري.

الجدير بالذكر أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة ، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة ، ويكون التعيين في تلك الوظائف بإمتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للإختيار ، ويشرف عليه الوزير المختص ، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان ، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلاً فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً.

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بقلم أماني العزازي

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