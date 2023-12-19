«الري» تعلن انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة دون نتيجة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بلا نتائج، حسبما جاء في بيان للوزارة.

يشار إلى أن جولة المفاوضات الجاري حاليًّا، سبق إطلاقها في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار نفس المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبّية لمصالحها المعلَنة.

وتابعت: بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صكّ موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.

وأكدت الوزارة أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.