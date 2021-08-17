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«الري» تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الحالة الإنشائية لخزان أسوان

خلال استعراض موقف الفيضان الحالي
مدحت إسماعيل 5:43 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 5:43 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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عقدة وزارة الري اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور العديد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وممثلى كافة الجهات المعنية والعديد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين، لاستعراض موقف الفيضان الحالي، والإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والسيناريوهات المختلفة للتعامل بديناميكية مع مختلف التصرفات الواردة.

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وصرح وزير الري بأن الوزارة حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي من خلال دراسة “تطوير ارصاد السد العالى” الجارى إعدادها ، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية عقد اجتماع المجلس بشكل دائم ومستمر للتباحث حول المسائل والموضوعات الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان وملحقاتهما بمشاركة الخبراء الوطنيين وكوادر واستاذة الجامعات، مشيراً الى أنه تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان فى عام ٢٠١٦ بضم العديد من الجهات والمتخصصين بهدف تفعيل دور اللجنة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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