«الري» تطرح إنشاء محطتي رفع في الغربية وكفر الشيخ

طرحت وزارة الري والموارد المائية، عبر مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مناقصة دولية لعملية إعادة انشاء محطتي رفع سماتاي والحامول بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ .

وحسب شروط المناقصة فإن تلك المحطات بنظام المقاولات العالمي فيديك، والذي يعد أحد أنظمة العقود الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهي عقود عالمية تقدم أفضل الممارسات الإجرائية في عمليات البناء والتشييد إلى جانب الطرق القانونية في فض المنازعات المتعلقة بالمقاولات، كما تشترط جميع المصارف الممولة للمشاريع وجود عقد فيديك ضمن مستندات مشاريع البناء.

وذكرت كراسة الشروط أن المشروع يعد ن أنشطة مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر حيث تستهدف وزارة الري والموارد المائية من خلال عددا من المشروعات اعادة تأهيل المصرف.

ومن المقرر تنفيذ عددا من المشروعات خلال ثلاثة أعوام وذلك حتى عام 2026 ، ومعظم تلك المشروعات ممولة من البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية .

وأشارت وزارة الري والموارد المائية، إلى أن أخر موعد لتقديم المظاريف الفنية والمالية للمشروع يوم 23 أكتوبر المقبل.

وتصل قيمة التأمين الابتدائي للمشروع قرابة 400 ألف يورو ، ويتم التقدم به بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وخلال يونيه الماضي عقد وفد من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى الاجتماع التنسيقى الثانى لهذا العام مع الوزارات المنفذة لمشروع مصرف كيتشنر.

جاء الاجتماع فى إطار الدعم والشراكة البناءة بين الدولة والاتحاد الأوروبى من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، واتساقاً مع تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كيتشنر.

ويشارك فى تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه فى المصرف كل من وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والرى لتقوم كل وزارة بعرض الموقف التنفيذى لمكون المشروع الخاص بها ونسب الانجاز والوقوف على التحديات التى تواجه كل مكون.

وتقوم وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة فى مشروع تحسين نوعية المياه بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وهو المكون الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو و8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى والذى يعزز جهود الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية فى إطار تنفيذ أنشطة المشروع التى تسهم فى خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدء من الجمع والمعالجة والتدوير والتخلص الأمن للنفايات فى المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع.

وخلال الاجتماع تم عرض خطة المشروعات التى تنفذها الوزارة والتى تتكون من عدة أنشطة منها إنشاء 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة فى المحافظات الثلاث المستهدفة، إنشاء 2 محطة وسيطة فى كل من محافظتى الغربية والدقهلية وتطوير وإعادة تأهيل 13 جراج منهم عدد 6 جراجات بكفر الشيخ و5 جراجات بالغربية و2 جراج بالدقهلية، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن مطوبس بكفر الشيخ وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو الدقهلية، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.

أما عن خطة تنفيذ المناقصات للمشروعات التى يتم طرحها فقد أشار استشارى المشروع إلى انه تم طرح ثلاث مناقصات لإنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بمحافظتى كفر الشيخ والدقهلية ولإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بدفرة بالغربية وجارى الان تنفيذ مرحلة البت الفنى من قبل لجنة التقييم للشركات المتقدمة، وكذا مناقصة لإنشاء محطة وسيطة بنبروه بالدقهلية ووايما قطور بالغربية.