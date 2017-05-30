الري تضخ 355 مليونا في تنمية سيناء

مدحت إسماعيل: تستهدف وزارة الرى والموارد المائية، ضح استثمارات بقيمة 355 مليون جنيه، خلال العام المالى المقبل، منها 50 مليوناً جزء من قرض الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية. وأضاف مصدر بالوزارة لـ«المال»، أنه تم إرسال الخطة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفى انتظار

مدحت إسماعيل:

تستهدف وزارة الرى والموارد المائية، ضح استثمارات بقيمة 355 مليون جنيه، خلال العام المالى المقبل، منها 50 مليوناً جزء من قرض الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

وأضاف مصدر بالوزارة لـ«المال»، أنه تم إرسال الخطة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفى انتظار تخصيص الاعتمادات المالية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية والأساسية لمشروع تنمية سيناء، الذى تشرف عليه «الرى».

وتشمل البنية الأساسية تنفيذ مآخذ وفروع، ومد الشبكات والخطوط اللازمة لتوصيل المياه للأراضى الجديدة المقرر استصلاحها فى المشروع. يذكر أن مشروع تنمية سيناء يستهدف زراعة استصلاح 400 ألف فدان بالمحافظة، اعتمادًا على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد خلطها بمياه النيل بنسبة 1:1، سعيًا لخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى متكامل؛ وإعادة تغذية سيناء بمياه النيل كما كانت فى الماضى عبر فرع النيل البيلوزى.

جدير بالذكر، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، كلف وزارتى «الرى»، و«الزراعة»، فى يونيو 2015، بوضع برنامج زمنى لجميع الأعمال المتبقية بشمال سيناء، وعدد مآخذ المياه التي تم الانتهاء منها، على أن يتم إرساله لوزارة الزراعة أول أغسطس من نفس العام، على أن تنهى “الزراعة” أعمالها فى النصف الأول من 2016، وطرح الأراضى قبل نهاية العام. ويبلغ إجمالى ما تم تخصيصه من أراضى مشروع تنمية سيناء منذ إطلاقه فى 2006 وحتى الآن 85 ألف فدان بمنطقتى سهل الطينة، وجنوب القنطرة شرق.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شكل لجنة عليا تضم ممثلين عن جهات سيادية، ووزارتى «الرى»، و«الزراعة»، ومحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، لحصر التعديات على 63 ألف فدان فى شمال سيناء، من مشروع تنمية المنطقة الذى تُشرف عليه وزارتا «الرى»، و«الزراعة»، ومساحة الـ63 ألف فدان تتوزع بواقع 40 ألفًا فى منطقة بئر العبد، و23 ألفًا جنوب القنطرة شرق.

وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، نهاية أبريل الماضى 10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد للبيع بالمزاد العلنى، وذلك بغرض الاستصلاح والاستزراع.

والمساحة المطروحة للبيع فى المزاد العلنى، 2500 فدان سيتم بيعها فى مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط، بينما باقى المساحة والبالغة 7500 فدان مفتوح المزاد فيها لأبناء جميع المحافظات بما فيهم أبناء سيناء.

يشار إلى أن وزارة التخطيط، أعلنت أنها ستخصص استثمارات بنحو 4.49 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات إستراتيجية لتنمية سيناء فى خطة عام 2018/17، فى برامج الإسكان، والنقل، والزراعة، والرى، منها مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء لاستكمال إنشاء 17 تجمعا تنمويا بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء.