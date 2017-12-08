الري تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري المصرى الهولندي

المال ـ خاصعقد المجلس الاستشاري المصرى الهولندي للمياه، اجتماعًا، اليوم الجمعة، على مستوى الخبراء، بمشاركة من وزارة الرى والموارد المائية.وترأس الوفد المصري، الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، بحضور الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والمهندس وليد حقيقي رئيس وحدة المجلس الاستشاري المصري الهول

المال ـ خاص

عقد المجلس الاستشاري المصرى الهولندي للمياه، اجتماعًا، اليوم الجمعة، على مستوى الخبراء، بمشاركة من وزارة الرى والموارد المائية.

وترأس الوفد المصري، الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، بحضور الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والمهندس وليد حقيقي رئيس وحدة المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة منال الطنطاوي ممثلة لوزارة الزراعة.



وتناول الاجتماع -الذي عقد في مدينة لاهاي بهولندا- متابعة عدد من الدراسات التي يقوم بها عدد من الخبراء الهولنديين، بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية وبدعم من المجلس الاستشاري المصري الهولندي، منها دراسة حماية وتطوير شواطئ مدينة بورسعيد ودراسة تطوير نظم الصرف المغطي، ومشروع الإنذار المبكر للأمطار في مدينة الإسكندرية ومقترح مشروع لدعم وحدة حسابات الميزان المائي في مصر.

وناقش الاجتماع، سبل التعاون في مشروعات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتعاون في تطوير ودعم ائتلاف الدلتاوات، الذي ترأسته مصر، خلال الدورة الحالية.



كما تم مناقشة خطة عمل المجلس خلال العام المقبل، لتحديد أهم الدراسات والأعمال الاستشارية المطلوب تنفيذها والمشروعات المطلوب دعمها.

وأكد الدكتور رجب عبد العظيم، على أهمية التعاون بين الحكومتين في مجال بناء القدرات لكافة العاملين في قطاع المياه، لما تمثله من حجر زاوية في مواجهة تحديات الموارد المائية في مصر.