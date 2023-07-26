«الري» تسند حفر 16 بئر مياه جوفية بقيمة 118 مليون جنيه بشرق العوينات والداخلة والفرافرة

فازت الشركة الوطنية المصرية للحفر والخدمات البترولية، بعملية إحلال 6 آبار بالداخلة بدائرة الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات.

وحسب مصادر مطلعة، فقد فازت الشركة بالمناقصة بقيمة تصل الى 29.7 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة مع الشركة العربية لمقاولات حفر الآبار والتي كانت قد تقدمت للمناقصة بقيمة تصل الى 30.6 مليون جنيه.

وتعتبر شركه الوطنية المصرية لحفر الابار البترولية ” داسكوا ” من شركات القطاع الخاص التي تعمل في حفر ابار المياه في صحراء مصر كما انها تعمل ايضا في مجال حفر وصيانه الابار البترولية في حقول شركتي القطاع العام خالده وعجيبة.

وتأسست هذه الشركة في عام 1983 كشركه مساهمه مصريه وتعمل ايضا في انتاج بعض معدات واجهزه الحفر في المصانع الجديدة التي تم تأسيسه في مدينه السادات لسد متطلبات اجهزه الحفر المختلفة كما انها تساهم ايضا في صناعه معدات انتاج البترول مثل المضخات الغاطسة الكهربائية (ESP) وشاشات وغلاف آبار المياه .

وفي نفس السياق فازت الشركة العربية لمقاولات حفر الابار بعملية حفر 10 آبار بالفرافرة بعمق بعمق يصل الى 1000 متر تقريبا بدائرة الإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة.

وحسب المصادر، فقد تم اسناد المشروع بقيمة تصل الى 88.9 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة مع الشركة الوطنية المصرية للحفر والخدمات البترولية، والتي تقدمت للمناقصة بقيمة تصل الى 91.6 مليون جنيه.

كانت وزارة النقل قد أعلنت عن انجازاتها العام الماضي 2022 بحفر 8 آبار استكشافية بالصحراء الغربية ، وتجديد 3 آبار بالواحات البحرية ، وتنفيذ (100) بئر نشو بمحافظة مطروح ، وتجهيز (46) بئر بالطاقة الشمسية بالوادى الجديد والواحات البحرية، مواصلة أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بحفر 12 بئرا عميقة و6 شبكات توزيع وخزانات خلط، وتنفيذ 60٪ من المسار الناقل لمياه الصرف من بركة سيوة لمنخفص عين الجنبي.