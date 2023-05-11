الري تستهدف تنفيذ محطة طلمبات ري النصر الجديدة بمحافظة البحيرة

طرحت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الري والمواد المائية، مناقصة دولية بين شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ مشروع محطة طلمبات ري النصر الجديدة بمحافظة البحيرة.

واشترطت المصلحة، على الشركات المتقدمة للمشروع أن تكون الشركة المتقدمة لتنفيذ المشروع مصنفة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد ” فئة أولى ” أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحراراية أو محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود.

ومن المقرر ان يكون نهاية فترة التقديم للمناقصة يوم 10 يوليو المقبل، وبتأمين قدره 235 ألف يورو بالاضافة الى 3 مليون جنيه.

ويأتي تنفيذ المحطة ضمن المحطات التي تقوم بتنفيذها وزارة الري بتمويل قرض منظمة الأوبك.

يذكر أن وزارة الري كانت قد قامت بتنفيذ مشروع محطة ري النصر 4 الجديدة، الواقعة على ترعة النصر من ترعة النوبارية بطاقة 12.5 م/ث، بتكلفة 85 مليون جنيه وتضم المحطة 6 وحدات تصرفات مائية بأحدث نظم التكنولوجيا اليابانية لخدمة زمام 200 ألف فدان، إضافة إلى توفير المناسيب والمقننات المائية الكافية لتشغيل محطات مياه الشرب وضمان وصول المياه لمطروح والساحل الشمالي وتوفير المياه لمحطة مياه الشرب بقرية الزهور ومحطة شرب جنوب العلمين.

وخلال ابريل عام 2018 أكدت مصلحة الميكانيكا والكهرباء إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء (9) محطات طلمبات بتكلفة إجمالية (351 مليون جنيه)، وجاري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وإنشاء محطات بقيمة (92 مليون جنيه).

وأكدت المصلحة، أن خطة الوزارة خلال (15) سنة هي إحلال وتجديد وإنشاء 108 محطات بتكلفة حوالى 440 مليون يورو، حيث إن هذه المحطات تعمل على خفض منسوب مياه الصرف الزراعي وتحسين التربة وزيادة الانتاجية للزراعة بالاضافة للتعامل مع التغيرات المناخية والأزمات.

وأوضحت المصلحة أنه تم خلال العام الماضى 2017 الانتهاء من إنشاء واحلال وتجديد عدد (9) محطات طلمبات بتكلفة إجمالية 351 مليون جنيه مصرى لخدمة زمام 350 ألف فدان، وتشمل محطة وادى الريان ومحطة صرف الطاجن ومحطة تغذية بحر البشوات بالفيوم لخدمة زمام 110 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية 34 مليون جنيه مصرى إلى جانب إنشاء محطتى الكيلو 57 وشباب الخريجين بتوشكى لاستصلاح 40 ألف فدان بتكلفة إجمالية 135 مليون جنيه.

وكذلك إنشاء محطة صرف جنوب سهل الحسينية بالشرقية لخدمة زمام 64 ألف فدان بتكلفة اجمالية 65 مليون جنيه، وإنشاء محطة بنى حميل الجديدة بسوهاج بتكلفة 80 مليون جنيه لخدمة زمام 90 ألف فدان وإحلال وتجديد محطتى الثورة بتكلفة 24 مليون جنيه مصرى لخدمة زمام 32 الف فدان .

كما انتهت المصلحة خلال عام 2018 من أعمال التركيبات وتجارب التشغيل لمحطة مصرف 2 بمحافظة الدقهلية – بإجمالى تكلفة 92 مليون جنيه مصرى لخدمة زمام 63 ألف فدان.

وتم إنشاء المحطة الجديدة لمواكبة التغيرات المناخية بالمنطقة لاستيعاب الزمامات الجديدة ، بالإضافة إلى الانتهاء من تأهيل المهمات الكهروميكانيكية لمحطة رى قوته ببنى سويف، وتم تركيبها لخدمة زمام 16 ألف فدان.

وأعلنت المصلحة أنه من المقرر أن تتضمن خطة المصلحة خلال الـ15 سنة القادمة إحلال وتجديد وانشاء عدد (108) محطات بتكلفة تقديرية 440 مليون يورو للوفاء باحتياجات الرى واستيعاب الزمامات الجديدة والتخلص من مياه الصرف الزائدة للمحافظة على الاراضى الزراعية من الغرق والبوار، حيث يجري طرح أعمال إنشاء عدد من المحطات وتشمل محطة مصرف (7) ، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة، ومحطة اسنا وابريم، ومحطات شبراخيت والدلنجات وادكو وبرسيق.