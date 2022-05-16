«الري» تستلم 7 محطات رفع مياه لخدمة زمام 448 ألف فدان

قال الدكتور عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور مهم في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، إذ تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد 858 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، بقدرات تصل إلى حوالى 400مليون م3/ يوم من محطات الرى وأكثر من 150مليون م3/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فترة أقصى الاحتياجات.

بالإضافة لعدد 55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب، وعدد 5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو).

وتحتوي على وحدات رفع متنوعة، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت أو 2.50 ميجا فولت أمبير.

وأضاف أنه تم ويجري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة.

وتم الاستلام الابتدائى خلال العام المالي الحالي لعدد 7 محطات لخدمة زمام 448 ألف فدان وهي محطات (مصرف 7 بكفر الشيخ – الغرق السلطاني 2-1 بالفيوم – المراشدة بقنا – السلسله بكوم امبو – تروجا وشريشرا بالبحيرة).

كما تم الاستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا.

كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا 1 بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ، ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان، وجارى تجارب التشغيل لمحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف، ومحطتى تل العمارنه 2-1 ونهو الأعمال المدنية المتبقية لمحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا.

أيضا إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، كما قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب عدد 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري قد إنتهت خلال الفترة من عام 2016 وحتى تاريخه من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة ، والتى تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين 12- 26 سنة.