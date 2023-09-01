«الري» تستعرض جهودها لتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف

استعرضت وزارة الري والموارد المائية موقف تطهيرات المجاري، حيث تم تطهير شبكة الترع والمصارف التي يصل طولها إلى أكثر من 55 ألف كيلومتر.

وكشفت وزارة الري خلال اجتماع عقده اليوم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية، أنه قد تم تطهير حوالي 10 آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، حيث يتم رفع حوالي 4.3 مليون متر مكعب من نواتج التطهير سنوياً من الترع والمصارف.

وجاء ذلك الاجتماع لمتابعة أعمال تطهيرات المجاري المائية، والتخلص الآمن من مخلفات التطهيرات بالشكل الذي يحافظ على البيئة، وإعادة تدوير هذه المخلفات لتعظيم الاستفادة منها.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تطهيرات المجاري المائية سواء بالتشغيل الذاتي بمعدات الوزارة أو بالتعاقد مع المقاولين، حيث تبذل الوزارة مجهودات ضخمة في مجال تطهير مجرى نهر النيل وفرعيه.

وأكد “سويلم” على أهمية جمع المخلفات الملوثة للمجاري المائية والتعامل معها بشكل آمن، في إطار انتهاج سياسات خضراء تخدم البيئة وتحافظ عليها.

وزارة الري: ضرورة الاستفادة من نواتج تطهير الترع

وأكد “سويلم” أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة.

كما شدد على أهمية وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن.

بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف وترشيد استخدام البلاستيك والذي يُعد أحد المخلفات التي يتم التخلص منها في المجاري المائية ويمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة نظرا لعدم التحلل السريع للمخلفات البلاستيكية.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، والمهندس أبو بكر الروبي رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .