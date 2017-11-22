الري تزيل 17 ألف حالة تعدٍ علي النيل

خاص قامت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء بإزالة 17157حالة تعدى على نهر النيل متنوعة بين مبانى سكنية وأعمال ردم وغيرها منذ فى أول مارس 2017 وحتى الآن، وفق بيان وشملت الإزالات: محافظة القاهرة (454) إزالة- محافظة الجيزة( 947) إزالة - القليوبية (972) - الغربية (2614) - المنوفية (

خاص



قامت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء بإزالة 17157حالة تعدى على نهر النيل متنوعة بين مبانى سكنية وأعمال ردم وغيرها منذ فى أول مارس 2017 وحتى الآن، وفق بيان

وشملت الإزالات: محافظة القاهرة (454) إزالة- محافظة الجيزة( 947) إزالة – القليوبية (972) – الغربية (2614) – المنوفية (774) – البحيرة (1438) – كفر الشيخ (969)- الدقهلية (2090) – دمياط(2235) – بنى سويف(404) – المنيا( 1761 ) – اسيوط (360) – سوهاج (904) – قنا (482) – الاقصر (376) – اسوان (377)



من جانبه قال المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إن كافة الإزالات يتم تنفيذها فى ظل التواجد الامنى المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة حيث بلغ اجمالى ما تم إزالته منذ إنطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى الخامس من يناير 2015 عدد(31050) حالة تعدى تم تنفيذها.



