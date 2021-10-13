«الري» تزيل مبنى مخالفا من خمسة أدوار على النيل مباشرة بحلوان

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر.

وأعلنت وزارة الري، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم إزالة مبنى مخالف من خمسة أدوار يقع على النيل مباشرة بمنطقة خلف مفكو بحلوان بمحافظة القاهرة، والمبنى خال من السكان ، ومحرر له قرار ازالة رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢١ وتمت الإزالة بمعرفة أجهزة الوزارة وبتنسيق تام مع القطاع الأمنى بحلوان والمسطحات المائية وحى حلوان، وبدون حدوث أية خسائر فى الأرواح أو خسائر مادية.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والري ، أنه تم إزالة عدد ٢٥٩٢ حالة تعد على فرع رشيد حتى الآن ومتبقى عدد ٥٢٨ حالة، كما تم إزالة عدد ٧٣٩ حالة تعد على فرع دمياط حتى الآن ومتبقى حالة واحدة.

هذا وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر.

وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى ١٦٥ ألف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا، وقد تم حتى الآن إزالة ٦١٠٩ حالة بمساحة ١.٤٠ مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالى أعداد الإزالات المتبقية حوالى ١٥٩ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.