«الري» ترفع حالة الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية خلال إجازة العيد

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا، ووجه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال إجازة عيد الفطر المبارك وفترة أقصى الاحتياجات.

كما استعرض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية، ولتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.

ووجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4985 كيلومتر ، وجار العمل فى ترع بأطوال 4039 كيلومتر أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2874 كيلومتر، ليصل إجمالى الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه الى 11898 كيلومتر ، كما تم تأهيل 69 كيلومتر من المساقى حتى تاريخه.

كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل 1702 كيلومتر من الترع وجار تنفيذ 1516 كيلومتر أخرى.

كما تم عرض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، وموقف المؤتمرات والندوات التوعوية التى يتم عقدها بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.3 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، وتم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر، وتم طرح وترسية 247 كيلو متر منها، ونهو تنفيذ 30 كيلومتر حتى تاريخه.

ووجه وزير الري برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتم حتى تاريخه إزالة حوالى 56 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8.20 مليون متر مربع.

ووجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.