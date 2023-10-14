«الري» تحدد 1.6 مليار جنيه تعويضات لأراضي المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي والصحي بغرب الدلتا والإسكندرية

وضعت وزارة الري والموارد المائية، عبر الهيئة العامة للمساحة خطة لتعويض أصحاب العقارات الخاصة بمشروع إنشاء المسار الناقل لنقل مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا والاسكندرية، بنواحي طلمبات حلق الجمل، والنخلة البحرية، وبركة غطاس بمركز أبو حمص.

كما تشمل مناطق التعويض نواحي عرب دفشو، وقومبانية أبو قير، والأمراء، والكنايس، والخضرة، ومنشأة بسيوني، ومنشأة بلبع، ومركز كفر الدوار، وادكو بالبحيرة، وذلك طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2015 و24 لسنة 2018 بشأن نزع ملطية العقارات بالمنفعة العامة.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه حسب تقرير الاستشاري الخاص بهيئة المساحة “شبه النهائي”، فان إجمالي التعويضات المقترحة من المتوقع أن تصل الى 1.63 مليار جنيه، وذلك على مساحة تصل بطول 60 كيلو متر.

يأتي ذلك ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بتعديل مشروع نقل مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا والاسكندرية الى محطة الحمام ليصبح طاقة محطة المعالجة 7.5 مليون م3 يوميا بدلا من 6 ملايين م 3 يوميا الأمر الذي استلزم تعديل مسار المشروع باضافة نقاط جديدة لتجميع المياه للوصول الى الطاقة المطلوبة مما يترتب عليه بحسب الدراسة التي اعدت من واقع المعاينة على الطبيعة تعديل مسار المشروع باضافة مسار جديد بطول 60 كيلو، وكذلك اضافة 2 محطة بمنطقتي العجمي والتنقية الغربية الامر الذي استلزم تعديل قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 ليصبح مسار الجز المطلوب اضافته من مصرف إدكو مرورا بمصرف برسيق وحتى مصرف العموم المار بمحافظتي البحية والاسكندرية باتجاه الغرب بدلا من المسار من مصب مصرف كفر الحمايدة على مصرف ادكو مرورا بمصرف الخيري والشريشرا حتى مصرف العموم.

على ان يتم عرض الكشوف الخاصة بالتعويضات لاصحاب تلك العقارات بهيئة المساحة بالدقي، ودمنهور وادكو وأبو حمص بالبحيرة، وذلك حتى 4 نوفمبر المقبل.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1858 لسنة 2022، بشأن تعديل مسار مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية.

وتناولت المادة الأولى، يعدل مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 المشار إليه، وذلك بإضافة جزء جديد للمسار بطول 60 كم .

وفي المادة الثانية، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المسار المعدل المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

وخلال مايو الماضي استعرض وزير الري هاني سويلم الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب في اليوم، والذي تصل نسبة التنفيذ به إلى 55%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلو متر وهو عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كيلو متر ومسار مواسير بطول 22 كم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر).

ويعد مشروع محطة الحمام أحد أذرع التنمية لإنشاء دلتا جديدة شمال غرب الدلتا الحالية، لزراعة 2.2 مليون فدان جديدة، وذلك باستخدام مياه الصرف المعالجة.