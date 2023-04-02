«الري» تتعاون على تنظيف قناطر ديروط القديمة مع شركة داي نيبون اليابانية

صرح هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن إدارة مشروع قناطر ديروط الجديدة وبالتعاون مع شركة داي نيبون اليابانية و وزارة الآثار ومركز ومدينة ديروط قامو بتنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات والقمامة.

وتابع وزير الموارد المائية أن قد تم تركيب بوابات حديدية جديدة للحفاظ على نظافة المكان وحماية المياه من التلوث، والمحافظة على الشكل المتميز لمنشأ قناطر ديروط القديمة والمسجلة كمنشأ أثرى، حيث تم إنشاء مجموعة قناطر ديروط منذ حوالى 150 عاما، وتم ضم مجموعة القناطر لوزارة الآثار فى عام 2012.

تلقى الدكتور تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة فى إطار الدور المجتمعي للوزارة لخدمة الأهالى بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط.

تعاون وزارة الموارد المائية لتنظيف قناطر ديروط القديمة

وأضاف الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تبلغ 15% وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر ، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية.

وأضاف أنه قد تم نهو تنفيذ جميع الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قنطرة فم بحر يوسف بإجمالى 104 خازوق ، ونهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت ، وجارى قفل حفرة الإنشاء بالستائر المفردة بالبر الأيمن ، وجارى حفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من 18 بئر من إجمالي 32 .

وتابع مضيفًا أنه قد تم نهو الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جارى في صب أكتاف القنطرة ، وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر.

إضافة إلةى إجراء تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان – الديروطية – أبو جبل – إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.6 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .