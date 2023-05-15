«الري» تتابع إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروع المسار الناقل لمحطة الحمام

عقد

سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروع المسار الناقل لمحطة الحمام.

وصرح الدكتور

بأن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

كما أن هذه المشروعات تعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

وتم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، إضافة إلى حضور المهندسة سلوى عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات والعقود بقطاع التوسع الأفقى، والمهندس رضا محمد رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم لمشروع الضبعة، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

تفاصيل مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

إستعرض الدكتور

خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م٣/يوم.

وأوضح أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى 55%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلو متر (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كيلو متر ومسار مواسير بطول 22 كيلو متر بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر).